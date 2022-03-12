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Застрявшие в Таиланде россияне столкнулись с серьезными визовыми проблемами

Застрявшие в Таиланде россияне столкнулись с серьезными визовыми проблемами - РИА Новости, 12.03.2022

Застрявшие в Таиланде россияне столкнулись с серьезными визовыми проблемами

У россиян, застрявших в Таиланде из-за отмены обратных авиарейсов, начались серьезные проблемы с визами: только в Паттайе десятки человек уже потеряли легальный РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:37

2022-03-12T10:37

2022-03-12T11:13

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ПАТТАЙЯ (Таиланд), 12 мар – РИА Новости. У россиян, застрявших в Таиланде из-за отмены обратных авиарейсов, начались серьезные проблемы с визами: только в Паттайе десятки человек уже потеряли легальный статус пребывания после истечения виз и 30-дневных штампов, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в пятницу на совещании общественного кризисного центра помощи туристам, который образовали россияне, живущие и работающие в Таиланде.В Паттайе собрались координаторы помощи, работающие в самой Паттайе и в Бангкоке, а группа координаторов с острова Пхукет, где сейчас находится наибольшее количество россиян, присоединилась к совещанию виртуально."У меня и еще у нескольких человек визы заканчивались 1 марта, мы обратились в посольство России с просьбой выдать нам письма в иммиграционную полицию, чтобы по этим письмам продлить визы, но тогда нам не смогли помочь, в тот момент иммиграционная полиция принимала такие письма только на острове Пхукет, где их выдавало российское генеральное консульство", - сообщила участникам совещания россиянка Мария (имя заменено), находящаяся в Паттайе вместе с семьей."На Пхукете очень много россиян, и потому там иммиграционная полиция пошла навстречу генконсульству и туристам, начав по этим письмам продлевать людям визы и безвизовые штампы на 30 дней, еще до того, как такой порядок был распространен на другие туристические зоны. Нас в Паттайе относительно мало, если сравнивать с Пхукетом, но на сегодня среди нас уже больше 40 человек, потерявших легальный статус, а до понедельника нас будет больше 200", - пояснила она.По словам россиянки, всем, кто обратился в иммиграционную полицию Паттайи в первых числах марта, были поставлены в паспорта штампы продления пребывания на 7 дней с требованием покинуть страну по их истечении."С этим штампом письма из посольства, которые мы в Паттайе получили чуть позже, все равно оказались бесполезными, потому что, как нам объяснили в полиции, после такого штампа визу или безвизовой штамп уже не продлевают по закону. Иммиграционная полиция Паттайи и посольство пытаются решить эту проблему, но пока решения нет. При этом у многих 7 дней уже истекли, и они превратились в "нелегалов", с которых берут штраф по 500 бат за каждый день сверх визы или штампа (около 2000 рублей по нынешнему курсу), а могут и вообще отправить в иммиграционную тюрьму", - рассказала Мария, добавив, что те, кто решил подождать и не ставить семидневный штамп в надежде на решение этой проблемы властями, стали "зарабатывать нелегальный стаж" сразу, с момента истечения срока действия визы или безвизового штампа.Для тех, кто получил семидневный штамп 1 – 7 марта, "нелегальное бытие" наступает с 8 по 14 марта. Подсчитав количество обращений по визовым вопросам в Паттайе, координаторы пришли к цифре около 200 человек.На Пхукете также растет число "нелегалов", но чаще по другой причине, сообщила совещанию по видеосвязи координатор Камилла Медярова."Здесь многие успели получить продление по письмам генконсульства в первые дни, но сейчас возникла другая проблема. Для продления легального пребывания в Таиланде нужен документ о подтверждении адреса временного проживания иностранца. Пока люди жили в отелях по своим путевкам, это делал отель, и можно было с регистрацией в отеле продлеваться", - рассказала она.Но у тех, кто застрял в Таиланде из-за отсутствия обратных рейсов, пребывание в отелях по путевке уже закончилось или заканчивается, а денег на то, чтобы жить в отеле дальше, нет, продолжила координатор помощи и член правления Союза российских соотечественников Таиланда."Карточки пластиковые не работают. Люди селятся у друзей и знакомых или в дешевых гестхаусах, или обращаются к нам за помощью с размещением. Мы помогаем, точнее, по нашей просьбе помогают россияне, живущие здесь, наши волонтеры. Православная церковь помогает. Но сделать подтверждение адреса проживания, например, если людей расселили в арендованном кем-то из россиян доме или квартире, быстро не получается, это надо уговаривать владельцев, от арендатора такое письмо-подтверждение не примут", - поделилась Медярова.По ее словам, на все это уходит время, а дни идут, и "статус нелегала" становится для многих все ближе и на Пхукете."Некоторым уже поставили штампы с требованием выезда через 7 дней, несмотря на наличие письма-просьбы о продлении легального пребывания от генерального консульства, потому что нет письма-подтверждения адреса временного проживания, а письма такие принимаются сейчас иммиграционной полицией только от владельцев домов, квартир или гостиниц", - сказала координатор.В настоящее время вопрос о продлении легального пребывания в Таиланде для тех, кто уже оказался в статусе "нелегалов", пока не решен. Это требование закона, и пока никаких специальных распоряжений для сложившейся у россиян экстраординарной ситуации таиландские власти не выпускали, сказал РИА Новости генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов."Сейчас мы в состоянии посоветовать только одно: при выезде из Таиланда, когда это получится, заплатить штраф за нелегальное пребывание в стране сверх срока виз и разрешений. Это пока единственный законный способ решения проблемы", - добавил генконсул.В Таиланде сейчас находятся две группы "застрявших" в стране россиян: те, кто по разным причинам остался в стране после 2020 года, когда вывозными рейсами российских авиакомпаний из Таиланда были доставлены в РФ более 10 тысяч туристов, и те, кто не может вернуться в Россию сейчас из-за отмены обратных авиарейсов.Первые все это время пользовались так называемым "ковидным продлением": по решению властей страны иностранцам, которые не смогли покинуть Таиланд из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, иммиграционная полиция продлевала визы и безвизовые штампы "по ковиду" каждые два месяца. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и возобновлением в значительной мере международного пассажирского авиасообщения, "ковидное" продление было в последний раз разрешено на период до марта 2022 года, и оно стало последним. Для тех россиян, у которых окончание виз и разрешений приходилось на первые числа марта, это означало невозможность дальнейшего продления и неминуемый "семидневный штамп".Вторые – туристы, прибывшие в Таиланд в последние недели и дни перед началом спецоперации на Украине и введением санкций против России, в результате которых были отменены обратные рейсы российских авиакомпаний.Первыми в категорию "нелегалов" переместились "застрявшие", которые находились в Таиланде с 2020 года, однако, судя по собранной волонтерами статистике, сейчас туристы, прибывшие в феврале – марте текущего года, тоже начали массово попадать в эту категорию.Таиландское Управление по туризму (ТАТ) объявило на прошлой неделе, что группа заинтересованных ведомств подала на рассмотрение кабинета министров Таиланда широкий пакет помощи гражданам России и Украины, "застрявшим" в Таиланде в связи с текущими событиями, в который входит и решение визовых вопросов. Тем не менее в прошлый вторник на еженедельном заседании кабинета министров это предложение не рассматривалось.Источник в МИД Таиланда сообщил РИА Новости в субботу, что вопрос помощи россиянам и украинцам рассматривался на неформальном совещании в министерстве с участием представителей минтуризма и ТАТ."Были выделены направления необходимой помощи: во-первых, помощь по линии визового статуса, во-вторых – помощь с проживанием и питанием на время ожидания обратного вылета, в-третьих – в случае такого обращения со стороны России помощь в организации вывозных авиарейсов силами таиландских авиакомпаний", - сообщил собеседник агентства."Что касается граждан Украины, здесь проблема другая: им пока, на самом деле, некуда возвращаться, поэтому вопрос стоит больше о помощи с визовыми вопросами, о вывозных авиарейсах на Украину думать пока рано", - добавил он.По его словам, предсказать, какие именно решения будут приняты правительством, пока сложно. "Но то, что застрявшим туристам надо сейчас помогать, понимают все", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220311/aeroport-1777614337.html

https://ria.ru/20220311/tailand-1777615010.html

https://ria.ru/20220309/tailand-1777283452.html

https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776585188.html

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Варвара Скокшина

новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), мид таиланда, бангкок, владимир соснов, в мире