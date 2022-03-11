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Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию
Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию - РИА Новости, 11.03.2022
Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию
Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T06:19
2022-03-11T13:42
в мире
россия
казахстан
air astana
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НУР-СУЛТАН, 11 мар — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.Поясняется, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. "Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", — отмечается в сообщении.Ранее Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России по производственным причинам.Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.
https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html
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в мире, россия, казахстан, air astana
06:19 11.03.2022 (обновлено: 13:42 11.03.2022)
 
Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию

Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию из-за прекращения страхового покрытия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосадка пассажиров в самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево
Посадка пассажиров в самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НУР-СУЛТАН, 11 мар — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", — говорится в сообщении.

Поясняется, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. "Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", — отмечается в сообщении.
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Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.
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