06:19 11.03.2022 (обновлено: 13:42 11.03.2022)
Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию
Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию из-за прекращения страхового покрытия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПосадка пассажиров в самолет Airbus A320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево
НУР-СУЛТАН, 11 мар — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.
"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", — говорится в сообщении.
Поясняется, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. "Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", — отмечается в сообщении.
Ранее Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России по производственным причинам.
Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.