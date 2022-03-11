https://ria.ru/20220311/polet-1777583521.html

Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию

Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию - РИА Новости, 11.03.2022

Казахстанская Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T06:19

2022-03-11T06:19

2022-03-11T13:42

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НУР-СУЛТАН, 11 мар — РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию, сообщила в пятницу пресс-служба авиаперевозчика.Поясняется, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. "Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", — отмечается в сообщении.Ранее Air Astana сообщила, что временно прекратила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России по производственным причинам.Air Astana была зарегистрирована в 2001 году. Акционерами авиакомпании являются АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и британская компания BAE Systems PLC (49%). В настоящее время парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321, Airbus A321neo, Embraer 190 и Embraer E190-E2.

https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html

https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html

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Игорь Манаширов

в мире, россия, казахстан, air astana