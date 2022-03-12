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Новые правила Шенгена: можно ли россиянам получить европейские визы

Новые правила Шенгена: можно ли россиянам получить европейские визы - РИА Новости, 12.03.2022

Новые правила Шенгена: можно ли россиянам получить европейские визы

Несколько стран Шенгенского соглашения объявили о приостановке выдачи виз россиянам. Пока таких государств меньшинство, но число растет. Тем не менее получить... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T11:37

туризм

туризм

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воз

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Несколько стран Шенгенского соглашения объявили о приостановке выдачи виз россиянам. Пока таких государств меньшинство, но число растет. Тем не менее получить разрешение на въезд и даже трех- или пятилетнюю мультивизу возможно. О том, чьи консульства и на каких условиях принимают заявки, а также на что следует обратить внимание при оформлении документов, — в материале РИА Новости.Небо закрыто, границы — нетВ целом, по словам экспертов, получить визу не сильно сложнее, чем в разгар пандемии. Закрытое небо не означает, что и на границах повесили замки.Даже Великобритания (в Шенген не входит), одной из первых закрывшая небо для российских самолетов, принимает наших туристов. По словам экспертов, визовый центр приостановил возможность оплаты консульских сборов по картам Visa и Mastercard от заявителей из России, а также убрал все дополнительные премиальные платные услуги. Но выдача разрешений на въезд, в том числе туристических, идет в штатном режиме.Минус Прибалтика, плюс ИталияЕдиной позиции в визовом вопросе с россиянами в Европе пока нет. Так, 24 февраля о приостановке выдачи туристических разрешений, за исключением гуманитарных случаев, объявила Чехия.Практически сразу к ней присоединились Латвия и Литва. Последняя, впрочем, 11 марта анонсировала возобновление выдачи транзитных виз для россиян, которые следуют в Калининградскую область.С 9 марта посольство Норвегии в Москве сообщило о невозможности подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство. "Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями", — уточнили в дипмиссии.С 10 марта Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России.Как сообщает АТОР, из-за прекращения прямых перелетов шенген для поездок на Мадейру не ставит и Португалия.В регионах сейчас сложнее получить визу Венгрии. С 4 марта перестали принимать заявления в центрах Казани, Самары и Уфы, но можно подать документы в генконсульстве в Казани.А 1 марта визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов на оформление туристических виз. Помимо стандартного пакета, понадобится либо тест (ПЦР или антиген), либо справка о выздоровлении. Туризм без ограничений и вакцин"Нужно понимать, что есть первичная подача и есть продление, — объясняет автор телеграм-канала Juliya Visa, эксперт по визам с девятилетним стажем Юлия Валд. — Первичная — это когда не было никаких виз, вы спокойно идете и подаете документы. С 1 марта это позволяет сделать Италия, также туристические визы выдают, например, Греция, Венгрия".Даниил Сергеев уточнил, что запись в визовый центр Италии сейчас доступна на начало апреля. Но, по словам других экспертов, можно "поймать" и третью декаду марта. Необходимо приложить бронирование билетов с перелетом через открытые страны транзитом (например, Сербию, Турцию) и гостиницы в Италии.Записаться на подачу документов на греческую визу сейчас возможно на вторую половину марта, говорит Даниил Сергеев. По его словам, лучше иметь оплаченные авиабилеты и гостиница в Греции.Поймать запись на подачу для поездки в Венгрию достаточно сложно, так как количество слотов ограниченно. Но если постараться, можно найти окошко в середине апреля. Страна также требует, чтобы билеты и отели были не только забронированы, но и оплачены.Кроме того, по словам экспертов, туристические визы выдают Австрия, Словения, Исландия.Юлия Валд уточняет, что Италия в среднем рассматривает документы дней десять-четырнадцать."Ориентируясь на предыдущую статистику (Италия продлевала закончившиеся визы), могу сказать, что россиянам оформляли и полугодовые, и годовые, и более длительные разрешения на въезд, — говорит эксперт. — Надеемся, что туристы будут как минимум получать визы на три-шесть месяцев".Венгрия часто выдает документы под даты поездки. Австрия и Словения также не славятся щедростью.С визой, прививкой или по любвиНекоторые страны готовы продлевать визы, действие которых закончилось во время пандемии, или выдавать новые заявителям, привитым вакцинами, одобренными в ЕС.Наиболее лояльна Испания. "Они щедро одаривают многократными визами — годовыми, двухгодичными. Много выходило трех- и пятилетних. В этом году у моих клиентов меньше чем на шесть месяцев Испания не выдавала, да и такие — только тем, у кого истекал срок действия паспорта, — объясняет Юлия Валд. — Требования: иметь закончившуюся в период пандемии визу сроком от одного года. Причем не обязательно испанскую, они хорошо продлевают и чужие".Кроме того, страна принимает документы на туристические визы от заявителей, привитых вакцинами, одобренными ЕМА и ВОЗ. Подать можно по предварительной записи, ближайшая свободная дата — 17 марта."Франция буквально на днях внесла изменения: раньше лишь трех- и пятилетние визы можно было пролонгировать, сейчас — двухлетние, — говорит Юлия Валд. — Страна тоже ставит длительные визы достаточно хорошо, самая короткая — полугодовая".Кроме того, Франция также принимает документы с целью туризма от заявителей, привитых вакцинами, одобренными ЕМА и ВОЗ. Ближайшая запись на подачу — 20 марта.Германия, по словам экспертов, продлевает строго свои визы сроком от двух лет. Въехать без одобренной вакцины нельзя, но пролонгировать разрешение — можно. Даниил Сергеев уточняет: посольство страны не принимает документы с целью туризма, можно рассчитывать на бизнес-поездки либо частный визит по приглашению.Еще один вариант — роман. "У нас есть возможность оформления визы по программе "Любовь — не туризм". Страны, ее поддерживающие, и раньше выдавали разрешения, и сейчас выдают, — говорит Юлия Валд. — Это, например, Германия, Швейцария, Италия. Они позволяют влюбленным, которых разлучил коронавирус, воссоединиться, если те докажут, что находятся в отношениях. Даже если паспорт чистый, никаких шенгенов не было, можно оформить визы". Эксперт уточняет, что вакцинация при подаче документов по этой программе не требуется.Мокрая печать и билет через третьи страныК списку документов стоит отнестись крайне внимательно. Есть требования, которые не обозначены на сайтах консульств и визовых центров, но по факту всегда были."В первую очередь нужно позаботиться о бронировании отелей и авиабилетов. Если где-то нужно выкупить, то лучше это сделать, а не оставлять на самотек — мол, попросят, сделаю. Им сейчас не до того, чтобы разбираться в каждом кейсе, проще отказать, — объясняет Юлия Валд. — Поэтому стоит выяснить, надо оплатить или достаточно просто бронирования".Небо ЕС для российских авиакомпаний закрыто, но до сих пор на агрегаторах попадаются авиабилеты, например, на рейс Москва — Барселона, которые в ближайшее время точно не вылетят. Билеты должны быть строго через открытые страны. Выкупать можно по возвратному тарифу, советуют эксперты.Бронировать гостиницы лучше через российские сервисы, так как оплата картами Visa, Mastercard в зарубежных системах не пройдет, а если слетит отель, то, высока вероятность, что слетит и виза."Стоит смотреть соотношение денежных средств на счету и стоимости отеля, билетов, — объясняет Юлия Валд. — Частая ошибка: люди бронируют гостиницу за 250 тысяч рублей, а на счету всего 170. Сейчас это строго просматривают".Справки — с работы, из банка — лучше подавать в оригинале с мокрой печатью, подписью.

https://ria.ru/20220311/ogranicheniya-1777602851.html

https://ria.ru/20220310/viza-1777427391.html

https://ria.ru/20220302/italiya-1776054697.html

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https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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