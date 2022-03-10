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Туризм
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Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам - РИА Новости, 10.03.2022
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России в связи с событиями на Украине, сообщила в четверг глава МИД Эва-Мария Лийметс. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:30
2022-03-10T15:30
туризм
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
эстония
вооруженные силы рф
россия
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России в связи с событиями на Украине, сообщила в четверг глава МИД Эва-Мария Лийметс."Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине",- сказала Лийметс на пресс-конференции правительства.По словам министра, сейчас также с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому эстонская сторона физически не может обрабатывать новые запросы. "Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - добавила Лийметс.Глава МИД отметила, что исключение будет сделано для тех граждан, "у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/estoniya-1777156889.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, эстония, вооруженные силы рф, россия, туризм, туристы, новости - туризм
15:30 10.03.2022
 
Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам из-за событий на Украине

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка в аэропорту
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Эстония приостанавливает выдачу туристических виз гражданам России в связи с событиями на Украине, сообщила в четверг глава МИД Эва-Мария Лийметс.
"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине",- сказала Лийметс на пресс-конференции правительства.
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По словам министра, сейчас также с технической точки зрения невозможно получать госпошлину, поэтому эстонская сторона физически не может обрабатывать новые запросы. "Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - добавила Лийметс.
Глава МИД отметила, что исключение будет сделано для тех граждан, "у которых в Эстонии живут члены семьи, для тех, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или же навестить, например, больного родственника".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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