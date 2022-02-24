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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чехия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.02.2022
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:18
2022-02-24T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
чехия
россия
в мире
карловы вары
новости - туризм
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала."Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", - сказал Фиала на пресс-конференции после заседания совбеза страны.По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников.Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774793296.html
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чехия, россия, в мире, карловы вары, новости - туризм
16:18 24.02.2022 (обновлено: 17:11 24.02.2022)
 
Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДверь в здании посольства Чехии в РФ в Москве
Дверь в здании посольства Чехии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дверь в здании посольства Чехии в РФ в Москве
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала.
"Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", - сказал Фиала на пресс-конференции после заседания совбеза страны.
По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников.
Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЧехияРоссияВ миреКарловы ВарыНовости - Туризм
 
 
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