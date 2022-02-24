https://ria.ru/20220224/vizy-1774807455.html
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чехия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.02.2022
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:18
2022-02-24T16:18
2022-02-24T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
чехия
россия
в мире
карловы вары
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728956294_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_fdd515005b51252f124e206474deb608.jpg
ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала."Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", - сказал Фиала на пресс-конференции после заседания совбеза страны.По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников.Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774793296.html
чехия
россия
карловы вары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728956294_682:0:3413:2048_1920x0_80_0_0_b0bdbfe3a82576380cd6425e04c3c5d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, россия, в мире, карловы вары, новости - туризм
16:18 24.02.2022 (обновлено: 17:11 24.02.2022)
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Чехия приостановила выдачу виз россиянам