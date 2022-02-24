https://ria.ru/20220224/vizy-1774807455.html

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Чехия приостановила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 24.02.2022

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:18

2022-02-24T16:18

2022-02-24T17:11

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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил в четверг премьер Петр Фиала."Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев", - сказал Фиала на пресс-конференции после заседания совбеза страны.По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников.Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербург и Екатеринбург.

https://ria.ru/20220224/rossiya-1774793296.html

чехия

россия

карловы вары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

чехия, россия, в мире, карловы вары, новости - туризм