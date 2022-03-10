18:01 10.03.2022 (обновлено: 19:24 10.03.2022)
Литва возобновила выдачу транзитных виз для россиян
Литва возобновила выдачу транзитных виз для россиян, следующих в Калининградскую область
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России
КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Генконсульство Литвы в Калининграде возобновляет выдачу упрощённых транзитных документов (УТД) для россиян, которые едут через территорию республики в Калининградскую область, сообщается на официальном сайте учреждения.
"Граждане РФ, желающие подать документы на получение УТД, должны зарегистрироваться заранее по телефону +74012 95 94 84 в рабочие дни с 8:00 до 12:00", — говорится в публикации.
Консульский сбор составляет 5 евро наличными или банковским переводом. Заявление о выдаче УТД необходимо заполнить в электронном виде на сайте посольства Литовской Республики в Российской Федерации.
УТД разрешает пересекать Литву на личном автомобиле в течение 24 часов с момента въезда в страну при наличии загранпаспорта. Эти правила действуют с июля 2003 года. Выдачу УТД Литва прекратила в начале 2021 года в связи с угрозой распространения коронавируса.
Сухопутные границы России закрыты по постановлению правительства от 27 марта 2020 года. Выезжать за пределы РФ могут только определённые категории граждан, среди которых дипломаты, сотрудники консульств и посольств; граждане РФ, выезжающие на похороны родственников, для рабочих целей, прохождения лечения и обучения. Калининградские власти 17 февраля 2022 года обратились к федеральному оперштабу с просьбой снять ограничения и открыть сухопутные границы с Литвой, так как у жителей региона отсутствует эта возможность, в том числе с целью автомобильного транзита из Калининградской области на остальную часть территории России.