https://ria.ru/20220310/vizy-1777531191.html

Литва возобновила выдачу транзитных виз для россиян

Литва возобновила выдачу транзитных виз для россиян - РИА Новости, 10.03.2022

Литва возобновила выдачу транзитных виз для россиян

Генконсульство Литвы в Калининграде возобновляет выдачу упрощённых транзитных документов (УТД) для россиян, которые едут через территорию республики в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:01

2022-03-10T18:01

2022-03-10T19:24

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КАЛИНИНГРАД, 10 мар – РИА Новости. Генконсульство Литвы в Калининграде возобновляет выдачу упрощённых транзитных документов (УТД) для россиян, которые едут через территорию республики в Калининградскую область, сообщается на официальном сайте учреждения."Граждане РФ, желающие подать документы на получение УТД, должны зарегистрироваться заранее по телефону +74012 95 94 84 в рабочие дни с 8:00 до 12:00", — говорится в публикации.Консульский сбор составляет 5 евро наличными или банковским переводом. Заявление о выдаче УТД необходимо заполнить в электронном виде на сайте посольства Литовской Республики в Российской Федерации.УТД разрешает пересекать Литву на личном автомобиле в течение 24 часов с момента въезда в страну при наличии загранпаспорта. Эти правила действуют с июля 2003 года. Выдачу УТД Литва прекратила в начале 2021 года в связи с угрозой распространения коронавируса.Сухопутные границы России закрыты по постановлению правительства от 27 марта 2020 года. Выезжать за пределы РФ могут только определённые категории граждан, среди которых дипломаты, сотрудники консульств и посольств; граждане РФ, выезжающие на похороны родственников, для рабочих целей, прохождения лечения и обучения. Калининградские власти 17 февраля 2022 года обратились к федеральному оперштабу с просьбой снять ограничения и открыть сухопутные границы с Литвой, так как у жителей региона отсутствует эта возможность, в том числе с целью автомобильного транзита из Калининградской области на остальную часть территории России.

https://ria.ru/20220301/vizy-1775743796.html

https://ria.ru/20220310/viza-1777427391.html

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калининградская область

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, калининградская область, литва, в мире, новости - туризм