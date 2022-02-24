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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/latviya-1774831951.html
Латвия перестанет выдавать визы россиянам
Латвия перестанет выдавать визы россиянам - РИА Новости, 24.02.2022
Латвия перестанет выдавать визы россиянам
Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, заявил глава МИД Эдгар Ринкевич. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:33
2022-02-24T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
латвия
визы
новости - туризм
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, заявил глава МИД Эдгар Ринкевич."Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", - написал Ринкевич в Facebook.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/vizy-1774807455.html
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Кирилл Волков
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латвия, визы, новости - туризм, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
17:33 24.02.2022 (обновлено: 17:48 24.02.2022)
 
Латвия перестанет выдавать визы россиянам

Латвия прекратит выдавать визы гражданам России

© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Латвия отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекратит выдачу виз гражданам России, заявил глава МИД Эдгар Ринкевич.
"Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", - написал Ринкевич в Facebook.
Дверь в здании посольства Чехии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 16:59
В Польше допустили, что из-за санкций россияне не смогут ездить в страну
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
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