https://ria.ru/20220309/norvegiya-1777311684.html
Норвегия приостановила прием документов на визы в России
Норвегия приостановила прием документов на визы в России - РИА Новости, 09.03.2022
Норвегия приостановила прием документов на визы в России
Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:30
2022-03-09T16:30
2022-03-09T16:30
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL."Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что в настоящее время (с 09.03.22) невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство, — говорится в релизе. — Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями".Уточняется, что все поданные ранее заявки будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.Для срочных заявлений в центре рекомендуют обращаться напрямую в посольство Норвегии в Москве по предварительной записи.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776690901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, москва, виза, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, туристы
Норвегия приостановила прием документов на визы в России
Норвегия не выдает визы и ВНЖ россиянам "в связи с техническими проблемами"
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают
на сайте VFS.GLOBAL.
"Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что в настоящее время (с 09.03.22) невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство, — говорится в релизе. — Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями".
Уточняется, что все поданные ранее заявки будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.
Для срочных заявлений в центре рекомендуют обращаться напрямую в посольство Норвегии в Москве по предварительной записи.