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Туризм
https://ria.ru/20220309/norvegiya-1777311684.html
Норвегия приостановила прием документов на визы в России
Норвегия приостановила прием документов на визы в России - РИА Новости, 09.03.2022
Норвегия приостановила прием документов на визы в России
Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:30
2022-03-09T16:30
туризм
норвегия
москва
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шенгенская виза
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL."Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что в настоящее время (с 09.03.22) невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство, — говорится в релизе. — Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями".Уточняется, что все поданные ранее заявки будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.Для срочных заявлений в центре рекомендуют обращаться напрямую в посольство Норвегии в Москве по предварительной записи.
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норвегия, москва, виза, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, туристы
16:30 09.03.2022
 
Норвегия приостановила прием документов на визы в России

Норвегия не выдает визы и ВНЖ россиянам "в связи с техническими проблемами"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъединенный визовый центр компании VFS Global
Объединенный визовый центр компании VFS Global - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL.
"Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что в настоящее время (с 09.03.22) невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство, — говорится в релизе. — Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями".
Уточняется, что все поданные ранее заявки будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.
Для срочных заявлений в центре рекомендуют обращаться напрямую в посольство Норвегии в Москве по предварительной записи.
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