https://ria.ru/20220309/norvegiya-1777311684.html

Норвегия приостановила прием документов на визы в России

Норвегия приостановила прием документов на визы в России - РИА Новости, 09.03.2022

Норвегия приостановила прием документов на визы в России

Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:30

2022-03-09T16:30

2022-03-09T16:30

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Норвегия приостановила прием документов на шенген и ВНЖ во всех центрах на территории России, предупреждают на сайте VFS.GLOBAL."Посольство Норвегии в Москве с сожалением сообщает, что в настоящее время (с 09.03.22) невозможно подать новые заявления на получение шенгенской визы или вида на жительство, — говорится в релизе. — Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале, и другими непредвиденными ограничениями".Уточняется, что все поданные ранее заявки будут обработаны в штатном режиме, однако время их оформления увеличено.Для срочных заявлений в центре рекомендуют обращаться напрямую в посольство Норвегии в Москве по предварительной записи.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776690901.html

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москва

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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