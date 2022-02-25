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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах - РИА Новости, 25.02.2022
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок на юг страны до 2 марта. Вчера, 24 февраля, Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:00
2022-02-25T09:35
туризм
туризм
проблемы - туризм
сергей аксенов (политик)
сергей ромашкин
новороссийск
россия
армения
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок на юг страны до 2 марта. Вчера, 24 февраля, Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов, включая Анапу, Геленджик, Симферополь. Сотни тысяч путешественников вынуждены отказаться от поездки, продлить проживание или искать альтернативный транспорт. О том, как отельеры, операторы, перевозчики и власти помогают туристам, — в материале РИА Новости.Авиакомпании возвращают деньгиОб отмене десятков авиарейсов стало известно вчера, 24 февраля, утром: тысячи туристов не смогли вернуться домой, отправиться на отдых или по делам. Часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, — например, в Саратове вместо Ростова-на-Дону. Тем не менее, пояснили в воздушных гаванях, "обстановка спокойная".Авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой не приезжать в аэропорты, если рейс отменили. Ростуризм советует по возможности отложить поездки в регионы России, где ввели ограничения.Некоторые перевозчики уже начали действовать. "Победа" автоматически вернет деньги за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры смогут оформить возврат, уточняют в Туту.ру. Такая же ситуация и в S7. А "Аэрофлот" как альтернативу предложит и перебронирование на другие даты или маршруты. Другие авиакомпании — например "Ямал", Smartavia, Azur Air, Red Wings — заявили о возврате средств или переносах вылета.Такси из Сочи в МосквуНо это не снимает вопроса, как добраться до нужного города. Например, руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал РИА Новости про туриста, которому нужно было срочно попасть из Сочи в столицу. Путешественник поехал на такси. Летом, по словам эксперта, это стоило бы примерно 40-50 тысяч рублей, а сейчас называют сумму 120-130 тысяч.Тем не менее туристам обещают, что их не бросят. Так, в телеграм-канале РЖД сообщили, что "ведут работу по назначению поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, а в существующие составы включат дополнительные вагоны"."Цены на билеты зафиксируют, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях объявим дополнительно", — пообещал перевозчик. По информации на 18:00 24 февраля, РЖД уже организовали 3,6 тысячи дополнительных мест и сегодня, 25-го, готовы предложить еще пять тысяч.При этом вчера спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз, например, из Симферополя — почти в 20.Минтранс ведет работу по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов. По данным ведомства, "имеющихся транспортных ресурсов достаточно".Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами. Для вопросов создали круглосуточную многоканальную горячую линию: 8 800 511 80 18.Действует и общий кол-центр на 8 800 200 34 11. Его организовал Ростуризм совместно с "Народным фронтом".Открыл горячую линию и Минтранс: +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно."С отправкой в ближайшие дни клиентов, вылетающих из Анапы, вопрос решен, они вернутся поездом, — пояснили в компании "Интурист". — По отдыхающим из Крыма думаем. Возможно, будут дополнительные автобусы за счет туроператора".Туристы из Сочи и Абхазии отправятся домой планово, так как авиасообщение с аэропортом Сочи не закрыто. Но вероятны изменения времени вылета и пересадки на другие борты. В самом хабе сообщили, что он работает, однако только вчера там отменили более 30 рейсов. "Аэрофлот" даже планирует ставить широкофюзеляжные самолеты для вывоза путешественников. Авиакомпании вынуждены продумывать и согласовывать новые, более длительные, маршруты.Со скидкой и без штрафовСейчас низкий сезон, поэтому число застрявших путешественников не так велико, как, например, было бы в мае. Однако только в Краснодарском крае насчитали около ста тысяч туристов. В Адлеровском районе для них подготовили маневренный фонд в 6,5 тысячи мест.Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг."Мы ведем переговоры с отелями, и где-то туристам, вернувшимся сегодня из аэропорта после отмены вылета, предложили цену "от стойки", — рассказал Сергей Ромашкин.По его словам, горнолыжникам из Красной Поляны лучше спуститься вниз, потому что цены на курорте особо не позволяют задержаться. "На побережье есть разумное размещение по две-три тысячи рублей в сутки и менее", — отметил он.Впрочем, и горный кластер придет на помощь. "Курорт Красная Поляна работает в штатном режиме. Приняли решение, что гости могут продлить проживание на необходимое количество дней. При досрочном выезде остаток денежных средств вернут, негарантированные бронирования отменят без штрафов", — рассказали в пресс-службе курорта.В комплексе "Роза Хутор" сообщили, что готовы предоставлять по запросам гостей возможность продлить проживание в отелях с 30-процентной скидкой за номер. Массовые заезды планировались 5-6 марта на длинные весенние выходные. Авиасообщение прекратили до 2 марта, но все же и эти путешествия пока под вопросом.Туристы выжидают Тем, кто не смог отправиться на отдых, туроператоры, как и во время пандемии, предлагают перенести выезд, оставить средства на депозите или вернуть деньги. Пока отмен нет — прошло слишком мало времени, но, по словам экспертов, спрос на Юг России, в том числе на летние туры, упал в два раза.С путевками за рубеж тоже не все гладко. "По состоянию на текущий момент аннуляций в компании не фиксируют, но соответствующие вопросы от клиентов поступают. Сейчас есть лишь единичные брони, люди заняли выжидательную позицию", — рассказали в Tez Tour. По их словам, из южного региона традиционно нет большого объема рейсов, особенно в низкий сезон, за исключением азиатских направлений, многие из которых до сих пор недоступны россиянам."Интурист", чьи клиенты должны были вчера вернуться из Египта в Краснодар, отправил их рейсом в Кавминводы, откуда организовал бесплатный трансфер. В компании также отметили, что путешественников, которые летят из Стамбула в южные регионы России, сначала доставят в Москву. "Массовых аннуляций нет, туристы не хотят отказываться от поездок. Рынок замер в ожидании развития ситуации", — уточнили эксперты.В Anex Tour сообщили, что рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону перенаправляют в Минеральные Воды, а из Белгорода и Воронежа — в аэропорт Внуково. При этом там подчеркнули, что все заявки с вылетом до конца февраля из временно закрытых городов аннулированы. Туристы могут перенести сроки поездки или изменить аэропорт. Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Им советуют держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.В целом полеты за границу, если не считать тех, что в южные города или из них, а также в страны, чье воздушное пространство закрыто (к примеру, в Молдову), аннулируют лишь частично. Например, Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный борт из Токио в Москву. Но для туристов Япония и так закрыта. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон.Российские авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению, на Кипр в обход заблокированной зоны. По обещаниям перевозчиков, это приведет к незначительным корректировкам в расписании, но время в полете увеличится.
https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html
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туризм, проблемы - туризм, сергей аксенов (политик), сергей ромашкин, новороссийск, россия, армения, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, azur air, ростов-на-дону, краснодар, анапа, геленджик, элиста, ставрополь, воронеж, белгород, брянск, курск, симферополь, сочи, краснодарский край, республика крым, авиакомпании, самолеты, авиарейсы, отели, победа (авиакомпания), s7 airlines, ямал (авиакомпания), red wings airlines, smartavia, ситуация в днр и лнр
08:00 25.02.2022 (обновлено: 09:35 25.02.2022)
 

Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок на юг страны до 2 марта. Вчера, 24 февраля, Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов, включая Анапу, Геленджик, Симферополь. Сотни тысяч путешественников вынуждены отказаться от поездки, продлить проживание или искать альтернативный транспорт. О том, как отельеры, операторы, перевозчики и власти помогают туристам, — в материале РИА Новости.

Авиакомпании возвращают деньги

Об отмене десятков авиарейсов стало известно вчера, 24 февраля, утром: тысячи туристов не смогли вернуться домой, отправиться на отдых или по делам. Часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, — например, в Саратове вместо Ростова-на-Дону. Тем не менее, пояснили в воздушных гаванях, "обстановка спокойная".
Авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой не приезжать в аэропорты, если рейс отменили. Ростуризм советует по возможности отложить поездки в регионы России, где ввели ограничения.
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Некоторые перевозчики уже начали действовать. "Победа" автоматически вернет деньги за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры смогут оформить возврат, уточняют в Туту.ру. Такая же ситуация и в S7. А "Аэрофлот" как альтернативу предложит и перебронирование на другие даты или маршруты.
Другие авиакомпании — например "Ямал", Smartavia, Azur Air, Red Wings — заявили о возврате средств или переносах вылета.

Такси из Сочи в Москву

Но это не снимает вопроса, как добраться до нужного города. Например, руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал РИА Новости про туриста, которому нужно было срочно попасть из Сочи в столицу. Путешественник поехал на такси. Летом, по словам эксперта, это стоило бы примерно 40-50 тысяч рублей, а сейчас называют сумму 120-130 тысяч.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы водителя такси
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы водителя такси - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы водителя такси
Тем не менее туристам обещают, что их не бросят. Так, в телеграм-канале РЖД сообщили, что "ведут работу по назначению поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, а в существующие составы включат дополнительные вагоны".
"Цены на билеты зафиксируют, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях объявим дополнительно", — пообещал перевозчик. По информации на 18:00 24 февраля, РЖД уже организовали 3,6 тысячи дополнительных мест и сегодня, 25-го, готовы предложить еще пять тысяч.
При этом вчера спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз, например, из Симферополя — почти в 20.
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Минтранс ведет работу по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов. По данным ведомства, "имеющихся транспортных ресурсов достаточно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами. Для вопросов создали круглосуточную многоканальную горячую линию: 8 800 511 80 18.
Действует и общий кол-центр на 8 800 200 34 11. Его организовал Ростуризм совместно с "Народным фронтом".
Открыл горячую линию и Минтранс: +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно.
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"С отправкой в ближайшие дни клиентов, вылетающих из Анапы, вопрос решен, они вернутся поездом, — пояснили в компании "Интурист". — По отдыхающим из Крыма думаем. Возможно, будут дополнительные автобусы за счет туроператора".
Туристы из Сочи и Абхазии отправятся домой планово, так как авиасообщение с аэропортом Сочи не закрыто. Но вероятны изменения времени вылета и пересадки на другие борты. В самом хабе сообщили, что он работает, однако только вчера там отменили более 30 рейсов.
"Аэрофлот" даже планирует ставить широкофюзеляжные самолеты для вывоза путешественников. Авиакомпании вынуждены продумывать и согласовывать новые, более длительные, маршруты.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот"

Со скидкой и без штрафов

Сейчас низкий сезон, поэтому число застрявших путешественников не так велико, как, например, было бы в мае. Однако только в Краснодарском крае насчитали около ста тысяч туристов. В Адлеровском районе для них подготовили маневренный фонд в 6,5 тысячи мест.
Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.
"Мы ведем переговоры с отелями, и где-то туристам, вернувшимся сегодня из аэропорта после отмены вылета, предложили цену "от стойки", — рассказал Сергей Ромашкин.
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Ростуризм попросил отели на курортах юга продлить пребывание для гостей
По его словам, горнолыжникам из Красной Поляны лучше спуститься вниз, потому что цены на курорте особо не позволяют задержаться. "На побережье есть разумное размещение по две-три тысячи рублей в сутки и менее", — отметил он.
Впрочем, и горный кластер придет на помощь. "Курорт Красная Поляна работает в штатном режиме. Приняли решение, что гости могут продлить проживание на необходимое количество дней. При досрочном выезде остаток денежных средств вернут, негарантированные бронирования отменят без штрафов", — рассказали в пресс-службе курорта.
В комплексе "Роза Хутор" сообщили, что готовы предоставлять по запросам гостей возможность продлить проживание в отелях с 30-процентной скидкой за номер.
Массовые заезды планировались 5-6 марта на длинные весенние выходные. Авиасообщение прекратили до 2 марта, но все же и эти путешествия пока под вопросом.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКомплекс "Роза Хутор"
Поселок Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Комплекс "Роза Хутор"

Туристы выжидают

Тем, кто не смог отправиться на отдых, туроператоры, как и во время пандемии, предлагают перенести выезд, оставить средства на депозите или вернуть деньги. Пока отмен нет — прошло слишком мало времени, но, по словам экспертов, спрос на Юг России, в том числе на летние туры, упал в два раза.
С путевками за рубеж тоже не все гладко. "По состоянию на текущий момент аннуляций в компании не фиксируют, но соответствующие вопросы от клиентов поступают. Сейчас есть лишь единичные брони, люди заняли выжидательную позицию", — рассказали в Tez Tour.
По их словам, из южного региона традиционно нет большого объема рейсов, особенно в низкий сезон, за исключением азиатских направлений, многие из которых до сих пор недоступны россиянам.
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Вчера, 13:31Туризм
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта
"Интурист", чьи клиенты должны были вчера вернуться из Египта в Краснодар, отправил их рейсом в Кавминводы, откуда организовал бесплатный трансфер. В компании также отметили, что путешественников, которые летят из Стамбула в южные регионы России, сначала доставят в Москву.
"Массовых аннуляций нет, туристы не хотят отказываться от поездок. Рынок замер в ожидании развития ситуации", — уточнили эксперты.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Ситуация в Донбассе не повлияет на турсезон в Крыму, заявил Аксенов
В Anex Tour сообщили, что рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону перенаправляют в Минеральные Воды, а из Белгорода и Воронежа — в аэропорт Внуково. При этом там подчеркнули, что все заявки с вылетом до конца февраля из временно закрытых городов аннулированы. Туристы могут перенести сроки поездки или изменить аэропорт.

"Рейсы из других городов будут выполняться в соответствии с расписанием полетов", — добавили в компании.

Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Им советуют держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.
В целом полеты за границу, если не считать тех, что в южные города или из них, а также в страны, чье воздушное пространство закрыто (к примеру, в Молдову), аннулируют лишь частично. Например, Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный борт из Токио в Москву. Но для туристов Япония и так закрыта. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон.
Российские авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению, на Кипр в обход заблокированной зоны. По обещаниям перевозчиков, это приведет к незначительным корректировкам в расписании, но время в полете увеличится.
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Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмПроблемы - ТуризмСергей Аксенов (политик)Сергей РомашкинНовороссийскРоссияАрменияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АэрофлотAzur AirРостов-на-ДонуКраснодарАнапаГеленджикЭлистаСтавропольВоронежБелгородБрянскКурскСимферопольСочиКраснодарский крайРеспублика КрымавиакомпаниисамолетыавиарейсыОтелиПобеда (авиакомпания)S7 AirlinesЯмал (авиакомпания)Red Wings AirlinesSmartaviaСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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