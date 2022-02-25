https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах

Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах - РИА Новости, 25.02.2022

Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах

Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок на юг страны до 2 марта. Вчера, 24 февраля, Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T09:35

туризм

туризм

проблемы - туризм

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок на юг страны до 2 марта. Вчера, 24 февраля, Росавиация приостановила работу аэропортов нескольких южных городов, включая Анапу, Геленджик, Симферополь. Сотни тысяч путешественников вынуждены отказаться от поездки, продлить проживание или искать альтернативный транспорт. О том, как отельеры, операторы, перевозчики и власти помогают туристам, — в материале РИА Новости.Авиакомпании возвращают деньгиОб отмене десятков авиарейсов стало известно вчера, 24 февраля, утром: тысячи туристов не смогли вернуться домой, отправиться на отдых или по делам. Часть самолетов приземлилась на запасных аэродромах, — например, в Саратове вместо Ростова-на-Дону. Тем не менее, пояснили в воздушных гаванях, "обстановка спокойная".Авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой не приезжать в аэропорты, если рейс отменили. Ростуризм советует по возможности отложить поездки в регионы России, где ввели ограничения.Некоторые перевозчики уже начали действовать. "Победа" автоматически вернет деньги за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры смогут оформить возврат, уточняют в Туту.ру. Такая же ситуация и в S7. А "Аэрофлот" как альтернативу предложит и перебронирование на другие даты или маршруты. Другие авиакомпании — например "Ямал", Smartavia, Azur Air, Red Wings — заявили о возврате средств или переносах вылета.Такси из Сочи в МосквуНо это не снимает вопроса, как добраться до нужного города. Например, руководитель компании "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал РИА Новости про туриста, которому нужно было срочно попасть из Сочи в столицу. Путешественник поехал на такси. Летом, по словам эксперта, это стоило бы примерно 40-50 тысяч рублей, а сейчас называют сумму 120-130 тысяч.Тем не менее туристам обещают, что их не бросят. Так, в телеграм-канале РЖД сообщили, что "ведут работу по назначению поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, а в существующие составы включат дополнительные вагоны"."Цены на билеты зафиксируют, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях объявим дополнительно", — пообещал перевозчик. По информации на 18:00 24 февраля, РЖД уже организовали 3,6 тысячи дополнительных мест и сегодня, 25-го, готовы предложить еще пять тысяч.При этом вчера спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз, например, из Симферополя — почти в 20.Минтранс ведет работу по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов. По данным ведомства, "имеющихся транспортных ресурсов достаточно".Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что туристы из-за приостановки авиасообщения могут отправиться на материковую часть России автобусами или поездами. Для вопросов создали круглосуточную многоканальную горячую линию: 8 800 511 80 18.Действует и общий кол-центр на 8 800 200 34 11. Его организовал Ростуризм совместно с "Народным фронтом".Открыл горячую линию и Минтранс: +7 499 495-00-09. Звонок бесплатный. Режим работы - круглосуточно."С отправкой в ближайшие дни клиентов, вылетающих из Анапы, вопрос решен, они вернутся поездом, — пояснили в компании "Интурист". — По отдыхающим из Крыма думаем. Возможно, будут дополнительные автобусы за счет туроператора".Туристы из Сочи и Абхазии отправятся домой планово, так как авиасообщение с аэропортом Сочи не закрыто. Но вероятны изменения времени вылета и пересадки на другие борты. В самом хабе сообщили, что он работает, однако только вчера там отменили более 30 рейсов. "Аэрофлот" даже планирует ставить широкофюзеляжные самолеты для вывоза путешественников. Авиакомпании вынуждены продумывать и согласовывать новые, более длительные, маршруты.Со скидкой и без штрафовСейчас низкий сезон, поэтому число застрявших путешественников не так велико, как, например, было бы в мае. Однако только в Краснодарском крае насчитали около ста тысяч туристов. В Адлеровском районе для них подготовили маневренный фонд в 6,5 тысячи мест.Ростуризм просит отельеров с пониманием отнестись к гостям, которые не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг."Мы ведем переговоры с отелями, и где-то туристам, вернувшимся сегодня из аэропорта после отмены вылета, предложили цену "от стойки", — рассказал Сергей Ромашкин.По его словам, горнолыжникам из Красной Поляны лучше спуститься вниз, потому что цены на курорте особо не позволяют задержаться. "На побережье есть разумное размещение по две-три тысячи рублей в сутки и менее", — отметил он.Впрочем, и горный кластер придет на помощь. "Курорт Красная Поляна работает в штатном режиме. Приняли решение, что гости могут продлить проживание на необходимое количество дней. При досрочном выезде остаток денежных средств вернут, негарантированные бронирования отменят без штрафов", — рассказали в пресс-службе курорта.В комплексе "Роза Хутор" сообщили, что готовы предоставлять по запросам гостей возможность продлить проживание в отелях с 30-процентной скидкой за номер. Массовые заезды планировались 5-6 марта на длинные весенние выходные. Авиасообщение прекратили до 2 марта, но все же и эти путешествия пока под вопросом.Туристы выжидают Тем, кто не смог отправиться на отдых, туроператоры, как и во время пандемии, предлагают перенести выезд, оставить средства на депозите или вернуть деньги. Пока отмен нет — прошло слишком мало времени, но, по словам экспертов, спрос на Юг России, в том числе на летние туры, упал в два раза.С путевками за рубеж тоже не все гладко. "По состоянию на текущий момент аннуляций в компании не фиксируют, но соответствующие вопросы от клиентов поступают. Сейчас есть лишь единичные брони, люди заняли выжидательную позицию", — рассказали в Tez Tour. По их словам, из южного региона традиционно нет большого объема рейсов, особенно в низкий сезон, за исключением азиатских направлений, многие из которых до сих пор недоступны россиянам."Интурист", чьи клиенты должны были вчера вернуться из Египта в Краснодар, отправил их рейсом в Кавминводы, откуда организовал бесплатный трансфер. В компании также отметили, что путешественников, которые летят из Стамбула в южные регионы России, сначала доставят в Москву. "Массовых аннуляций нет, туристы не хотят отказываться от поездок. Рынок замер в ожидании развития ситуации", — уточнили эксперты.В Anex Tour сообщили, что рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону перенаправляют в Минеральные Воды, а из Белгорода и Воронежа — в аэропорт Внуково. При этом там подчеркнули, что все заявки с вылетом до конца февраля из временно закрытых городов аннулированы. Туристы могут перенести сроки поездки или изменить аэропорт. Ростуризм совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Им советуют держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.В целом полеты за границу, если не считать тех, что в южные города или из них, а также в страны, чье воздушное пространство закрыто (к примеру, в Молдову), аннулируют лишь частично. Например, Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный борт из Токио в Москву. Но для туристов Япония и так закрыта. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон.Российские авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в Турцию, Египет, ОАЭ, Армению, на Кипр в обход заблокированной зоны. По обещаниям перевозчиков, это приведет к незначительным корректировкам в расписании, но время в полете увеличится.

https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html

https://ria.ru/20220224/poezda-1774682249.html

https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774741289.html

https://ria.ru/20220224/puteshestviya-1774771490.html

https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html

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Лана Баева

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