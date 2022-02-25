https://ria.ru/20220225/turisty-1774949101.html
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов - РИА Новости, 25.02.2022
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов
Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:39
2022-02-25T08:39
2022-02-25T08:57
новости - туризм
россия
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм.Кроме того, формируется перечень туристов, которые в связи с этим не могут вылететь в Россию из-за рубежа."По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что сейчас совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов."Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - подчеркивает Ростуризм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, республика крым, краснодарский край
08:39 25.02.2022 (обновлено: 08:57 25.02.2022)
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов
В регионах, где приостановили работу аэропортов, находятся 150 тысяч российских туристов