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В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов - РИА Новости, 25.02.2022
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов
Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:39
2022-02-25T08:57
новости - туризм
россия
республика крым
краснодарский край
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм.Кроме того, формируется перечень туристов, которые в связи с этим не могут вылететь в Россию из-за рубежа."По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что сейчас совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов."Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - подчеркивает Ростуризм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
республика крым
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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новости - туризм, россия, республика крым, краснодарский край
08:39 25.02.2022 (обновлено: 08:57 25.02.2022)
 
В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов

В регионах, где приостановили работу аэропортов, находятся 150 тысяч российских туристов

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм.
Кроме того, формируется перечень туристов, которые в связи с этим не могут вылететь в Россию из-за рубежа.
"По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что сейчас совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов.
"Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - подчеркивает Ростуризм.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:00Туризм
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Новости - ТуризмРоссияРеспублика КрымКраснодарский край
 
 
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