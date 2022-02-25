https://ria.ru/20220225/turisty-1774949101.html

В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов

В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов - РИА Новости, 25.02.2022

В регионах, где закрыли аэропорты, находятся 150 тысяч российских туристов

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:39

2022-02-25T08:39

2022-02-25T08:57

новости - туризм

россия

республика крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765177562_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51218e8b0f6e03ef42c447c4547b163d.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение, сообщает Ростуризм.Кроме того, формируется перечень туристов, которые в связи с этим не могут вылететь в Россию из-за рубежа."По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что сейчас совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов."Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний", - подчеркивает Ростуризм.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

россия

республика крым

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, республика крым, краснодарский край