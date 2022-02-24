https://ria.ru/20220224/poezda-1774849502.html

Эксперты рассказали, как вырос спрос на железнодорожные билеты с юга России

Эксперты рассказали, как вырос спрос на железнодорожные билеты с юга России - РИА Новости, 24.02.2022

Эксперты рассказали, как вырос спрос на железнодорожные билеты с юга России

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз на фоне новостей о... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:43

2022-02-24T18:43

2022-02-24T19:22

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, что спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз на фоне новостей о закрытии аэропортов и массовой отмене рейсов, сообщает Туту.ру.Больше всего вырос спрос на билеты на поезда из Анапы и Симферополя — в 13,5 и 18,5 раз соответственно. Сравнивалось число купленных билетов 24 февраля с 00:00 до 13:00 со средним уровнем спроса за те же часы с 17 по 23 февраля.Спрос на билеты из Белгорода вырос почти в восемь раз, из Ростова-на-Дону — в пять раз, из Воронежа и Ставрополя — примерно в четыре, из Краснодара — в 3,3 раза, из Брянска и Курска — в 1,5 раза.При этом, как сообщили РЖД в своем Телеграм-канале, сегодня они организовали более 3600 дополнительных мест в поездах из городов Юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить еще около 5000 мест.

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Лана Баева

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