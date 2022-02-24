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РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России
РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России - РИА Новости, 24.02.2022
РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России
РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу готовы предложить ещё около пяти тысяч... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:40
2022-02-24T17:54
ржд
сочи
россия
общество
пассажиры
анапа
новороссийск
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу готовы предложить ещё около пяти тысяч мест, сообщает компания."РЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить ещё около 5000 мест", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что назначены дополнительные поезда в сообщении из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы, Белгорода. "Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда", - сообщают РЖД.
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ржд, сочи, россия, общество, пассажиры, анапа, новороссийск
17:40 24.02.2022 (обновлено: 17:54 24.02.2022)
 
РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России

РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России в Москву

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип компании ОАО "РЖД"
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип компании ОАО "РЖД"
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу готовы предложить ещё около пяти тысяч мест, сообщает компания.
"РЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить ещё около 5000 мест", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что назначены дополнительные поезда в сообщении из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы, Белгорода. "Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда", - сообщают РЖД.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
РЖДСочиРоссияОбществопассажирыАнапаНовороссийск
 
 
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