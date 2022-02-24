https://ria.ru/20220224/rzhd-1774834943.html

РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России

РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России - РИА Новости, 24.02.2022

РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России

РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу готовы предложить ещё около пяти тысяч... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:40

2022-02-24T17:40

2022-02-24T17:54

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россия

общество

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новороссийск

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу готовы предложить ещё около пяти тысяч мест, сообщает компания."РЖД организовали сегодня более 3600 дополнительных мест в поездах из городов юга России в сообщении с Москвой. Завтра готовы предложить ещё около 5000 мест", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Уточняется, что назначены дополнительные поезда в сообщении из Адлера, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новороссийска, Анапы, Белгорода. "Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда", - сообщают РЖД.

https://ria.ru/20220224/avivperelety-1774790788.html

сочи

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анапа

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ржд, сочи, россия, общество, пассажиры, анапа, новороссийск