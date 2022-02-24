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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/jal-1774725708.html
Японская JAL отменила регулярный рейс из Токио в Москву
Японская JAL отменила регулярный рейс из Токио в Москву - РИА Новости, 24.02.2022
Японская JAL отменила регулярный рейс из Токио в Москву
Японская Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный рейс из Токио в Москву на фоне ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:43
2022-02-24T13:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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москва
новости - туризм
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Японская Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный рейс из Токио в Москву на фоне ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо."JAL объявил 24 числа, что отменяет регулярный рейс из аэропорта Ханэда в Москву вечером того же дня. Было принято решение, что безопасность полета не может быть гарантирована в связи с российским вторжением на Украину", - говорится в сообщении агентства.Позднее авиакомпания JAL подтвердила РИА Новости отмену рейсов Токио-Москва в четверг и обратный Москва-Токио в пятницу в связи с ситуацией вокруг Украины."Да, это правда. Причина в том, что в связи с ситуацией на Украине была обозначена зона, в которой запрещены полеты. Она находится в 100 милях к югу от аэропорта Шереметьево. Но эта зона подвержена изменениям – она то сужается, то расширяется. На сегодняшний день сложно определить безопасность полета, поэтому на сегодня рейс отменен", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.Она подтвердила также, что, соответственно, и обратный завтрашний рейс из Москвы в Токио тоже отменен."Что касается рейса на следующей неделе, то решение будет принято исходя из оценки ситуации", - сообщила также представитель JAL.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, япония, токио, москва, новости - туризм
12:43 24.02.2022 (обновлено: 13:20 24.02.2022)
 
Японская JAL отменила регулярный рейс из Токио в Москву

Японская JAL отменила регулярный рейс из Токио в Москву вечером 24 февраля

© AP Photo / Itsuo InouyeСамолеты авиакомпании Japan Airlines
Самолеты авиакомпании Japan Airlines - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Itsuo Inouye
Самолеты авиакомпании Japan Airlines
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Японская Japan Airlines (JAL) отменила запланированный на четверг регулярный рейс из Токио в Москву на фоне ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо.
"JAL объявил 24 числа, что отменяет регулярный рейс из аэропорта Ханэда в Москву вечером того же дня. Было принято решение, что безопасность полета не может быть гарантирована в связи с российским вторжением на Украину", - говорится в сообщении агентства.
Позднее авиакомпания JAL подтвердила РИА Новости отмену рейсов Токио-Москва в четверг и обратный Москва-Токио в пятницу в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Да, это правда. Причина в том, что в связи с ситуацией на Украине была обозначена зона, в которой запрещены полеты. Она находится в 100 милях к югу от аэропорта Шереметьево. Но эта зона подвержена изменениям – она то сужается, то расширяется. На сегодняшний день сложно определить безопасность полета, поэтому на сегодня рейс отменен", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании.
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Вчера, 04:14
Япония заявила о планах ввести санкции против России
Она подтвердила также, что, соответственно, и обратный завтрашний рейс из Москвы в Токио тоже отменен.
"Что касается рейса на следующей неделе, то решение будет принято исходя из оценки ситуации", - сообщила также представитель JAL.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:05В России
В московских аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯпонияТокиоМоскваНовости - Туризм
 
 
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