https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html

Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта

Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта - РИА Новости, 24.02.2022

Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта

Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:31

2022-02-24T13:31

2022-02-24T14:43

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта."Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, о Крыме и Калмыкии - регионах, где аэропорты уже закрыты до 03.45 мск 2 марта в связи с осложнением обстановки на Украине."Организованным (туристам - ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности", - добавляется на сайте.При этом там отмечается, что "необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора"."Самостоятельным (туристам - ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20220224/provokatsii-1774737165.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)