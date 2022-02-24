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Туризм
https://ria.ru/20220224/turizm-1774744971.html
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта - РИА Новости, 24.02.2022
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта
Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:31
2022-02-24T14:43
новости - туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта."Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, о Крыме и Калмыкии - регионах, где аэропорты уже закрыты до 03.45 мск 2 марта в связи с осложнением обстановки на Украине."Организованным (туристам - ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности", - добавляется на сайте.При этом там отмечается, что "необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора"."Самостоятельным (туристам - ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний", - заключается в сообщении.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
13:31 24.02.2022 (обновлено: 14:43 24.02.2022)
 
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта

Ростуризм посоветовал отложить поездки в ряд регионов на юге России до 2 марта

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.
"Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, о Крыме и Калмыкии - регионах, где аэропорты уже закрыты до 03.45 мск 2 марта в связи с осложнением обстановки на Украине.
"Организованным (туристам - ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности", - добавляется на сайте.
При этом там отмечается, что "необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора".
"Самостоятельным (туристам - ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний", - заключается в сообщении.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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