13:31 24.02.2022 (обновлено: 14:43 24.02.2022)
Ростуризм посоветовал отложить поездки на юг России до 2 марта
Ростуризм посоветовал отложить поездки в ряд регионов на юге России до 2 марта
Снег в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ростуризм сообщил на Национальном туристическом портале, что рекомендует путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта.
"Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, о Крыме и Калмыкии - регионах, где аэропорты уже закрыты до 03.45 мск 2 марта в связи с осложнением обстановки на Украине.
"Организованным (туристам - ред.), путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности", - добавляется на сайте.
При этом там отмечается, что "необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора".
"Самостоятельным (туристам - ред.): в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний", - заключается в сообщении.
Опубликовано: Варвара Скокшина