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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно
"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно - РИА Новости, 24.02.2022
"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно
В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:15
2022-02-24T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
новости - туризм
молдавия
аэрофлот
санкт-петербург
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания."В связи с закрытием воздушного пространства республики Молдова "Аэрофлот" временно приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении."Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты", - отмечает компания.Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинёв — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинёв — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании."Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полётов в/из городов России в Кишинёв. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - сообщает перевозчик.Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил ранее в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html
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Влада Копылова
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новости - туризм, молдавия, аэрофлот, санкт-петербург, кишинев, москва
16:15 24.02.2022 (обновлено: 16:26 24.02.2022)
 
"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно

"Аэрофлот" приостановит полеты из Москвы и Петербурга в Кишинев и обратно

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания.
"В связи с закрытием воздушного пространства республики Молдова "Аэрофлот" временно приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты", - отмечает компания.
Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинёв — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинёв — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство Молдавии попросит парламент ввести чрезвычайное положение
"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полётов в/из городов России в Кишинёв. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - сообщает перевозчик.
Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил ранее в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНовости - ТуризмМолдавияАэрофлотСанкт-ПетербургКишиневМосква
 
 
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