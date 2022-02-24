16:15 24.02.2022 (обновлено: 16:26 24.02.2022)
"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно
"Аэрофлот" приостановит полеты из Москвы и Петербурга в Кишинев и обратно
Самолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания.
"В связи с закрытием воздушного пространства республики Молдова "Аэрофлот" временно приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
"Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты", - отмечает компания.
Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинёв — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинёв — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании.
"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полётов в/из городов России в Кишинёв. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - сообщает перевозчик.
Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил ранее в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Опубликовано: Влада Копылова