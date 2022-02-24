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"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно - РИА Новости, 24.02.2022

"Аэрофлот" приостанавливает полеты в Кишинев и обратно

В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:15

2022-02-24T16:26

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с закрытием воздушного пространства Молдавии "Аэрофлот" приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно, сообщает авиакомпания."В связи с закрытием воздушного пространства республики Молдова "Аэрофлот" временно приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении."Пассажирам отменённых рейсов предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты", - отмечает компания.Авиакомпания просит пассажиров отменённых рейсов SU1846/SU1847, SU1848/SU1849 Москва — Кишинёв — Москва и SU2816/2817 Санкт-Петербург — Кишинёв — Санкт-Петербург не прибывать в аэропорты и следить за информацией об изменениях в расписании."Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией по вопросам возобновления полётов в/из городов России в Кишинёв. Актуальные данные о статусе рейсов и изменениях в расписании будут размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях", - сообщает перевозчик.Власти Молдавии из-за ситуации на Украине приняли решение закрыть воздушное пространство над республикой, сообщил ранее в четверг вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

https://ria.ru/20220224/moldaviya-1774689032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, молдавия, аэрофлот, санкт-петербург, кишинев, москва