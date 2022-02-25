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"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон
"Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:13
2022-02-25T00:13
обострение ситуации в днр и лнр
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лондон
москва
аэрофлот
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, сообщает компания.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании."В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU2578 из Москвы в Лондон. Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты", - говорится в сообщении."Дальнейшая информация о статусе рейсов Москва - Лондон - Москва будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", - отмечает компания.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, лондон, москва, аэрофлот, донбасс
00:13 25.02.2022
 
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон

"Аэрофлот" отменил рейс SU2578 из Москвы в Лондон 25 февраля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, сообщает компания.
В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.
"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU2578 из Москвы в Лондон. Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
"Дальнейшая информация о статусе рейсов Москва - Лондон - Москва будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", - отмечает компания.
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Вчера, 23:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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