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"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон
"Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:13
2022-02-25T00:13
2022-02-25T00:13
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, сообщает компания.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании."В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU2578 из Москвы в Лондон. Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты", - говорится в сообщении."Дальнейшая информация о статусе рейсов Москва - Лондон - Москва будет размещаться на сайте и в официальных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Просим пассажиров следить за изменениями в расписании", - отмечает компания.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, москва, аэрофлот, донбасс
"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон
"Аэрофлот" отменил рейс SU2578 из Москвы в Лондон 25 февраля