https://ria.ru/20220211/ongovorki-1772271793.html

Оговорки западных политиков

Оговорки западных политиков - РИА Новости, 11.02.2022

Оговорки западных политиков

10 февраля 2022 года глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:40

2022-02-11T13:40

2022-02-11T13:39

справки

сара пэйлин

джон маккейн (политик)

барак обама

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

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Лиз Трасс, глава МИД Великобритании (2021 - настоящее время)10 февраля 2022 года глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. Как сообщил присутствовавший на встрече политиков источник, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", – ответила глава МИД Великобритании. Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине.Джо Байден, президент США (2021 - настоящее время)Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в феврале 2022 года, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – может "напасть" на Украину. "Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока – 2" не станет, мы положим ему конец", – заявил американский лидер.Также в феврале 2022 года в интервью телеканалу NBC Джо Байден назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, в очередной раз доказывая правильность решения покинуть страну после 20-летней военной кампании. "У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно", – сказал он в интервью.В июле 2021 года Байден оговорился, перепутав своих предшественников Барака Обаму и Дональда Трампа. Выступая в Пенсильвании, он сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности. "Простите, оговорка по Фрейду… Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", – сразу исправился Байден.Американский лидер Джо Байден также неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства. Кроме того, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Будучи вице-президентом США (2009-2017), Джо Байден назвал Африку страной: "Нет никаких причин, по которым страна Африка не может или не должна встать в ряды самых процветающих стран мира в ближайшее время, в ближайшие десятилетия", – сказал Байден во время выступления на саммите США – Африка.Дональд Трамп, президент США (2017-2021)В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп в Twitter назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал. "И, вишенка на торте – российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", – сказал он. В августе 2020 года Трамп выступая на мероприятии, посвященном поддержке национальных парков, пытался произнести название Йосемитского национального парка, которое звучит как "Йосемити" (Yosemite). Однако Трамп оговорился, и у него получилось "Йо семайт", что можно перевести как жаргонное выражение "Привет, семит!". Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (2019 – настоящее время)В октябре 2016 года Борис Джонсон, занимавший в то время пост министра иностранных дел Великобритании, выступая на съезде Консервативной партии, назвал Африку страной. "Продолжительность жизни в Африке удивительным образом выросла, потому что эта страна стала частью глобальной экономической системы", – сказал Джонсон.Барак Обама, президент США (2009-2017)В 2008 году во время своей президентской кампании Барак Обама заявил: "Я уже побывал в 57 штатах и мне остался еще один, я думаю". Соединенные Штаты Америки (США) являются федерацией, объединяющей 50 штатов.Джордж Буш-младший, президент США (2001-2009)В 2001 году во время своего визита в Швецию президент США Джордж Буш-младший назвал Африку не континентом, а страной. "Африка – это страна, которая страдает от невообразимой болезни". В 2007 году он поблагодарил премьер-министра Австралии Джона Говарда за участие "войск Австрии" в войне в Ираке. Хилари Клинтон, госсекретарь США (2009-2013)В марте 2009 года Хиллари Клинтон в начале первой двусторонней встречи с российским министром Сергеем Лавровым подарила Лаврову большую красную кнопку на желтой основе как символ стремления американской администрации произвести "перезагрузку" отношений между Вашингтоном и Москвой. Однако американские переводчики ошиблись. По-английски на кнопке было написано reset, что означает "обнуление", "перезагрузка", а по-латыни написали не perezagruzka, а peregruzka.Как отметил Петр Барулин, заместитель руководителя центра истории российской дипломатической службы, где хранится подарок, Клинтон очень удачно вышла из положения. "Она сказала, что, конечно, мы с Лавровым работали над "перезагрузкой", но сами настолько много работали, что "перегрузили" себя работой".Джон Керри, госсекретарь США (2013-2017)В 2013 году Керри в своем выступлении перед студентами заявил, что американцы "поддерживают демократические институты в Кырзахстане", не различая Казахстан и Киргизию (Кыргызстан). Позже, комментируя свою ошибку, Керри заявил, что в Америке "вы имеете право быть глупым, если вы этого хотите".Дик Чейни, вице-президент США (2001-2009)В 2007 году Дик Чейни перепутал Венесуэлу и Перу. Критикуя тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса, Чейни сказал, что "народ Перу заслуживает лучшего". Перу находится почти в 800 километрах к юго-западу от Венесуэлы, и между этими странами находятся еще два государства – Эквадор и Колумбия. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии (2014-2019)В марте 2018 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая на вопросы журналистов, оговорился и назвал "весьма приятной" приписываемую России Великобританией ответственность в "деле Скрипаля". При этом глава исполнительной коллегии Евросоюза, известный острословием, поспешил, улыбаясь, исправить оговорку. "Мы все согласны, что это весьма приятно… вероятно, что Россия стоит за этой ужасной атакой", – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.Джон Маккейн, американский сенатор (1987-2018)В 2008 году сенатор Джон Маккейн говорил о "нелегкой борьбе", предстоящей в Афганистане, учитывая ситуацию на границе Ирака и Пакистана". При этом его совершенно не смущало существование Исламской Республики Иран, которая отделяет Ирак от Пакистана 1200 километрами своей территории. Сара Пэйлин, губернатор Аляски (2006-2009)В 2008 году Сара Пэйлин во время своей президентской кампании заявила, что "Россию можно увидеть с Аляски". В самом узком месте ширина Берингова пролива, разделяющего Россию и США, составляет 86 километров, так что видеть Россию с континентальной части Америки невозможно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, сара пэйлин, джон маккейн (политик), барак обама, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, джордж буш (младший), лиз трасс, джон керри, борис джонсон, жан-клод юнкер