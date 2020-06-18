Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573118937.html
Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю
Большой резонанс вызвали в четверг слова экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, который сообщил, что американский лидер как-то... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:12
джон болтон
сара пэйлин
дональд трамп
джордж буш (младший)
барак обама
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1400x0_80_0_0_03a0f7711808b105b73e8c6df0483762.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573116450.html
https://ria.ru/20200618/1573112290.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573110966.html
https://ria.ru/20200618/1573107571.html
https://ria.ru/20200617/1573090762.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1400x0_80_0_0_03a0f7711808b105b73e8c6df0483762.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_174:0:2338:1623_1400x0_80_0_0_0ff00d6b3a54e9f0af399b5bb80aa785.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_715:0:2338:1623_1400x0_80_0_0_5e8635a9349d3d5e147e08e7705403e3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, сара пэйлин, дональд трамп, джордж буш (младший), барак обама, джо байден, в мире

Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю

13:11 18.06.2020 (обновлено: 13:12 18.06.2020)
8415
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большой резонанс вызвали в четверг слова экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, который сообщил, что американский лидер как-то интересовался, является ли Финляндия частью России. Однако это далеко не первый раз, когда у Трампа и других американских лидеров возникают трудности с географией, историей и другими науками.
Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу писали, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства задержать публикацию книги до того момента, когда она будет согласована с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
РИА Новости вспомнили, как еще отличался Трамп и другие высокопоставленные американские политики.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Вчера, 12:39Акценты
Полураспад НАТО. Почему альянс боится "похоронной" четырехлетки Трампа?Нынешний президент США может развалить НАТО, если у него будет еще четыре года в запасе, считают эксперты. Во всяком случае, положение Германии в альянсе уже шатко.

Бельгия - прекрасный город

В 2018 году во время посещения пострадавшего от лесных пожаров города Парадайз (англ. Paradise - рай) в Калифорнии Трамп, общаясь с жителями, неоднократно назвал этот город Pleasure, что в переводе на русский означает удовольствие.
"Вы смотрите из Нью-Йорка или смотрите из Вашингтона, округа Колумбия, и вы не понимаете настоящую серьезность всего.... до тех пор, пока вы не приедете сюда. А то, что мы увидели в "Удовольствии" - какое название, "Удовольствие" - прямо сейчас...", - начал Трамп. Его поправили, но Трамп вскоре уже позабыл об этом и снова назвал в своей речи пострадавший от пожара город "Удовольствием".
В следующий раз досталось Бельгии. "Бельгия - это прекрасный город", - сказал Трамп во время своего митинга в Атланте в 2016 году.
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 11:48
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Нынешний президент США также не раз путал названия стран. Так, он называл африканскую страну Намибию "Намбией", а во время одного из интервью перепутал Сирию с Ираком, заявив, что США в 2017 году запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по Ираку, а не по Сирии. Впрочем, еще в начале своего президентства он заявил, что "не знал, что существует столько стран".
Допускал Трамп ошибки не только в географии, но и в истории. Так, в 2015 году газета New York Times сообщила о мемориальной доске рядом с побережьем реки Потомак в Виргинии с высказыванием Трампа о том, что на месте ее установления погибли много американских солдат, жертв было настолько много, что вода в реке могла стать красной. Однако газета привела слова историков, которые заявляли, что на том месте во время Гражданской войны не было никаких битв.
В свою очередь, американский телеканал CNN в 2018 году сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп задал ему вопрос, не они ли сожгли Белый дом в 1812 году. При этом телеканал отмечает, что проблема с высказыванием Трампа в том, что в ходе англо-американской войны 1812-1815 годов, о которой идёт речь, резиденцию президента США на самом деле сожгли британские военные, а такой страны, как Канада, тогда вообще не существовало, она была основана только 55 лет спустя.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 11:35Сказано в эфире
"Раздраженные болевые точки". США готовы ввести санкции из-за уйгуровДональд Трамп подписал закон о правах уйгуров, который позволяет вводить санкции в отношении китайских чиновников. Китай выразил протест. В эфире радио Sputnik эксперт Евгений Зайцев прокомментировал позицию сторон.

Как легко "съежить" континент

Чемпионом по ляпам и оговоркам можно смело считать бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Число его "перлов" идет, наверное, на сотни. Например, в 2001 году во время своего визита в Швецию он назвал Африку не континентом, а страной. "Африка - это страна, которая страдает от невообразимой болезни", - сказал Буш. Его помощники потом заявляли, что любой может оговориться, а сам Буш отрицал, что это демонстрирует его незаинтересованность в Африке, сообщает телеканал ABC News.
Потом он зачем-то отправил воевать в Ирак австрийские войска, которых там, конечно же, не было. Причина проста - Буш-младший тогда перепутал Австрию с Австралией. А немногим ранее он уже принимал АТЭС за ОПЕК, и это только некоторые из интересных высказываний бывшего президента.
Не обошелся без "географических открытий" и Барак Обама: в 2008 году во время одного из предвыборных выступлений он заявил, что объехал США почти полностью и побывал уже в 57 штатах.
"За последние 15 месяцев мы объездили каждый уголок США. Я сейчас был уже в 57 штатах? Я думаю, что остался один", - сказал Обама, видимо, запамятовав, что штатов в США всего 50.
Район Пудун в Шанхае
Вчера, 11:02Президентские выборы в США - 2020
Пекин опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в США

И вице-президенты тоже

Американские политики рангом пониже тоже не раз "отличались" по географии. Так, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих выборах Джо Байден, видимо, вслед за Бушем решил, что Африка – это страна.
"Нет никаких причин, по которым страна Африка не может или не должна встать в ряды самых процветающих стран мира в ближайшее время, в ближайшие десятилетия", - сказал Байден во время выступления на саммите США - Африка, его цитировала газета Hill.
А коллега Байдена – вице-президент США в 2001-2009 годах Дик Чейни - как-то показал "глубокие знания" в географии Латинской Америки. Выступая с речью, обличающей тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса, американский политик решил переместить венесуэльского лидера совершенно в другое государство. "Народ Перу заслуживает лучшего", - заявил Чейни, говоря о Чавесе.
Президент США Дональд Трамп
17 июня, 21:54
Трамп продлил санкции против Северной Кореи
Похожий ляп допустила и кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин, выдвигавшаяся в связке с Джоном Маккейном, который претендовал на президентское кресло в 2008 году. Говоря о ситуации на Корейском полуострове, она, мягко говоря, заняла не ту сторону.
"Очевидно, что мы должны поддерживать наших северокорейских союзников – мы связаны с ними договором", - утверждала Пэйлин, должно быть, немало смутив Южную Корею.
8130001
Обсудить 2
Джон БолтонСара ПэйлинДональд ТрампДжордж Буш (младший)Барак ОбамаДжо БайденВ мире
Рекомендуем
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Греция и Египет провели переговоры по разграничению экономической зоны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди
Замглавы администрации края Андрей Коробка
Коробка: несмотря на пандемию, экспорт продукции АПК Кубани не снизился
Президент США Дональд Трамп
Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
Британская писательница Дж. К. Роулинг
Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Во время встреч с Ким Чен Ыном Трамп думал о позировании, считает Болтон
Полицейский во Франции
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния