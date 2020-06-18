Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Большой резонанс вызвали в четверг слова экс-советника президента Дональда Трампа Большой резонанс вызвали в четверг слова экс-советника президента США Джона Болтона , который сообщил, что американский лидер как-то интересовался, является ли Финляндия частью России. Однако это далеко не первый раз, когда у Трампа и других американских лидеров возникают трудности с географией, историей и другими науками.

Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу писали, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.

Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства задержать публикацию книги до того момента, когда она будет согласована с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.

РИА Новости вспомнили, как еще отличался Трамп и другие высокопоставленные американские политики.

Бельгия - прекрасный город

В 2018 году во время посещения пострадавшего от лесных пожаров города Парадайз (англ. Paradise - рай) в Калифорнии Трамп, общаясь с жителями, неоднократно назвал этот город Pleasure, что в переводе на русский означает удовольствие.

"Вы смотрите из Нью-Йорка или смотрите из Вашингтона, округа Колумбия, и вы не понимаете настоящую серьезность всего.... до тех пор, пока вы не приедете сюда. А то, что мы увидели в "Удовольствии" - какое название, "Удовольствие" - прямо сейчас...", - начал Трамп. Его поправили, но Трамп вскоре уже позабыл об этом и снова назвал в своей речи пострадавший от пожара город "Удовольствием".

В следующий раз досталось Бельгии . "Бельгия - это прекрасный город", - сказал Трамп во время своего митинга в Атланте в 2016 году.

Нынешний президент США также не раз путал названия стран. Так, он называл африканскую страну Намибию "Намбией", а во время одного из интервью перепутал Сирию Ираком , заявив, что США в 2017 году запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по Ираку, а не по Сирии. Впрочем, еще в начале своего президентства он заявил, что "не знал, что существует столько стран".

Допускал Трамп ошибки не только в географии, но и в истории. Так, в 2015 году газета New York Times сообщила о мемориальной доске рядом с побережьем реки Потомак в Виргинии с высказыванием Трампа о том, что на месте ее установления погибли много американских солдат, жертв было настолько много, что вода в реке могла стать красной. Однако газета привела слова историков, которые заявляли, что на том месте во время Гражданской войны не было никаких битв.

В свою очередь, американский телеканал CNN в 2018 году сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп задал ему вопрос, не они ли сожгли Белый дом в 1812 году. При этом телеканал отмечает, что проблема с высказыванием Трампа в том, что в ходе англо-американской войны 1812-1815 годов, о которой идёт речь, резиденцию президента США на самом деле сожгли британские военные, а такой страны, как Канада, тогда вообще не существовало, она была основана только 55 лет спустя.

Как легко "съежить" континент

Чемпионом по ляпам и оговоркам можно смело считать бывшего президента США Джорджа Буша-младшего . Число его "перлов" идет, наверное, на сотни. Например, в 2001 году во время своего визита в Швецию он назвал Африку не континентом, а страной. "Африка - это страна, которая страдает от невообразимой болезни", - сказал Буш. Его помощники потом заявляли, что любой может оговориться, а сам Буш отрицал, что это демонстрирует его незаинтересованность в Африке, сообщает телеканал ABC News.

Потом он зачем-то отправил воевать в Ирак австрийские войска, которых там, конечно же, не было. Причина проста - Буш-младший тогда перепутал Австрию Австралией . А немногим ранее он уже принимал АТЭС за ОПЕК, и это только некоторые из интересных высказываний бывшего президента.

Не обошелся без "географических открытий" и Барак Обама : в 2008 году во время одного из предвыборных выступлений он заявил, что объехал США почти полностью и побывал уже в 57 штатах.

"За последние 15 месяцев мы объездили каждый уголок США. Я сейчас был уже в 57 штатах? Я думаю, что остался один", - сказал Обама, видимо, запамятовав, что штатов в США всего 50.

И вице-президенты тоже

Американские политики рангом пониже тоже не раз "отличались" по географии. Так, бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих выборах Джо Байден , видимо, вслед за Бушем решил, что Африка – это страна.

"Нет никаких причин, по которым страна Африка не может или не должна встать в ряды самых процветающих стран мира в ближайшее время, в ближайшие десятилетия", - сказал Байден во время выступления на саммите США - Африка, его цитировала газета Hill.

А коллега Байдена – вице-президент США в 2001-2009 годах Дик Чейни - как-то показал "глубокие знания" в географии Латинской Америки . Выступая с речью, обличающей тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса, американский политик решил переместить венесуэльского лидера совершенно в другое государство. "Народ Перу заслуживает лучшего", - заявил Чейни, говоря о Чавесе.

Похожий ляп допустила и кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин , выдвигавшаяся в связке с Джоном Маккейном, который претендовал на президентское кресло в 2008 году. Говоря о ситуации на Корейском полуострове, она, мягко говоря, заняла не ту сторону.