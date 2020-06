Опять двойка: как президенты США переписывали географию и историю

Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу писали, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.