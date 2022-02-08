https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html
Байден забыл, кто должен "напасть" на Украину
Байден перепутал страну, которая может "вторгнуться" на Украину - РИА Новости, 08.02.2022
Байден забыл, кто должен "напасть" на Украину
Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран — Россия или... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:53
2022-02-08T09:53
2022-02-08T17:52
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран — Россия или Германия — может "напасть" на Украину."Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец", — заявил американский лидер.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков, сергей нарышкин, украина, сша, москва, нато, северный поток — 2
09:53 08.02.2022 (обновлено: 17:52 08.02.2022)
Байден перепутал страну, которая может "вторгнуться" на Украину
Президент США Байден оговорился и заявил о "вторжении" Германии на Украину