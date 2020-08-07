Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки с шутливой надписью

Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

© AP Photo / Evan Vucci Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Оговорка президента Оговорка президента Дональда Трампа привела к ажиотажному спросу на футболки с шутливой надписью, сообщил Национальный музей истории американских евреев в Филадельфии.

На этой неделе Трамп выступал на мероприятии, посвященном поддержке национальных парков - излюбленного места отдыха американцев. Трамп пытался произнести название Йосемитского национального парка, которое звучит как "Йосемити" (Yosemite). Однако Трамп оговорился, и у него получилось "Йо семайт", что можно перевести как жаргонное выражение "Привет, семит!"

Yo, Semites! Want to know more about our "Yo Semite" t-shirts? Meet the designer, Sarah Lefton! Inspiration for the design came from her fond memories at Jewish summer camp growing up. Read more about the t-shirt and Sarah from @jewishjournal here: https://t.co/oMK6lsCxkU pic.twitter.com/IP73iJUxEk — National Museum of American Jewish History (@NMAJH) August 5, 2020

Как выяснилось, эта ошибка произношения не нова - футболки с такой надписью продает еврейский музей в Филадельфии.

"Хотя эта футболка была одним из основных товаров нашего музейного магазина с 2011 года, она в последнее время получила беспрецедентное внимание", - говорится на сайте музея.

Музей обещает выполнять будущие заказы "настолько быстро, насколько это в человеческих силах" и благодарит клиентов за терпение. Музей напоминает, что заработки от продаж идут на поддержку деятельности по изучению истории американских евреев.