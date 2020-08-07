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Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки с шутливой надписью
Оговорка президента Дональда Трампа привела к ажиотажному спросу на футболки с шутливой надписью, сообщил Национальный музей истории американских евреев в... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T16:57
дональд трамп
сша
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353
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дональд трамп, сша, в мире

Оговорка Трампа привела к ажиотажу на футболки с шутливой надписью

16:53 07.08.2020 (обновлено: 16:57 07.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Оговорка президента Дональда Трампа привела к ажиотажному спросу на футболки с шутливой надписью, сообщил Национальный музей истории американских евреев в Филадельфии.
На этой неделе Трамп выступал на мероприятии, посвященном поддержке национальных парков - излюбленного места отдыха американцев. Трамп пытался произнести название Йосемитского национального парка, которое звучит как "Йосемити" (Yosemite). Однако Трамп оговорился, и у него получилось "Йо семайт", что можно перевести как жаргонное выражение "Привет, семит!"
Как выяснилось, эта ошибка произношения не нова - футболки с такой надписью продает еврейский музей в Филадельфии.
"Хотя эта футболка была одним из основных товаров нашего музейного магазина с 2011 года, она в последнее время получила беспрецедентное внимание", - говорится на сайте музея.
Музей обещает выполнять будущие заказы "настолько быстро, насколько это в человеческих силах" и благодарит клиентов за терпение. Музей напоминает, что заработки от продаж идут на поддержку деятельности по изучению истории американских евреев.
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Пока самым знаменитым непонятным словом от Трампа стало "Covfefe". Он опубликовал твит с фразой "Несмотря на постоянный негативный covfefe в прессе", на чем предложение обрывалось, в июле 2017 года. Это вызвало волну предположений, что бы это могло значить, а само слово стало мемом. Трамп впоследствии удалил сообщение и никак не пояснил, что имел в виду. Предположительно, речь идет о слове "coverage" - освещение событий. Мем разошелся, разнообразные товары с ним продаются до сих пор.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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