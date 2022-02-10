https://ria.ru/20220210/suverenitet-1772145429.html
Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже
Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже - РИА Новости, 11.02.2022
Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже
Глава МИД Британии Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине, сообщается в Telegram-канале посольства Британии. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-10T18:40
2022-02-10T18:40
2022-02-11T00:15
в мире
лиз трасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине, сообщается в Telegram-канале посольства Британии.В Telegram-канале дипмиссии размещено сообщение, "Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова"."Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - приводится слова министра в сообщении.
https://ria.ru/20220210/trass-1772131942.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_1eb763e9216b908dab6ee47cb0cae6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, украина
18:40 10.02.2022 (обновлено: 00:15 11.02.2022)
Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже
Глава МИД Британии Трасс посчитала Ростов и Воронеж регионами Украины