https://ria.ru/20220210/suverenitet-1772145429.html

Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже

Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже - РИА Новости, 11.02.2022

Посольство Британии объяснило слова главы МИД Трасс о Ростове и Воронеже

Глава МИД Британии Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине, сообщается в Telegram-канале посольства Британии. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-10T18:40

2022-02-10T18:40

2022-02-11T00:15

в мире

лиз трасс

украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине, сообщается в Telegram-канале посольства Британии.В Telegram-канале дипмиссии размещено сообщение, "Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова"."Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером. Она сказала: "В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", - приводится слова министра в сообщении.

https://ria.ru/20220210/trass-1772131942.html

украина

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в мире, лиз трасс, украина