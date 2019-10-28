Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T23:21Z
https://ria.ru/20191028/1560324841.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155914/29/1559142961_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e6bea314d319fa5a98d075fafd6129ad.jpg
РИА Новости

Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"

20:15 28.10.2019 (обновлено: 23:21 28.10.2019)
157273
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал.
"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп
20 октября, 17:30РИА Новости
Трамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"
Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что обнародование деталей его разговора с Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
3 апреля, 01:59РИА Новости
Трамп перепутал место рождения отца
70461776863
Обсудить 50
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленя не знает английский, Трамп не знает украинский. Поэтому на совместных встречах приходится общаться на русском. Отсюда и постоянные ассоциации с Россией.
28 октября, 20:24
MYMake Yellowstone Great Again
607910013
Лучше Обаму опять , он даже пенс. возраст не поднимал.
28 октября, 20:32
В Василий Мякишев
241922366
Рекомендуем
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
РИА
Новости
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Лента
новостей
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Участники акции протеста националистов во Львове
В Совфеде прокомментировали заявление о возвращении фашизма на Украину
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния