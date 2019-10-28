Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на . Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 октября 2019 г.

"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.