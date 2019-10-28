Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
Комментируя расследование дела об импичменте после публикации стенограммы его разговора с Зеленским, Трамп заявил, что их беседа была "отличной", а его противники попытались раздуть из нее скандал.
trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z— Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) 28 октября 2019 г.
"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что в состоявшемся 25 июля телефонном разговоре с Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
20 октября, 17:30РИА НовостиТрамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"
Позже Белый дом опубликовал стенограмму, подтвердившую, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Затем демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника, президент эти обвинения отрицает.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что обнародование деталей его разговора с Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
3 апреля, 01:59РИА НовостиТрамп перепутал место рождения отца