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Источник: Трасс не признала суверенитет России над Воронежем и Ростовом
Источник: Трасс не признала суверенитет России над Воронежем и Ростовом - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: Трасс не признала суверенитет России над Воронежем и Ростовом
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:26
2022-02-10T17:30
в мире
россия
украина
великобритания
лиз трасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
воронежская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.Как сообщил источник, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220101/ukraina-1766380481.html
россия
украина
великобритания
воронежская область
ростовская область
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в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, воронежская область, ростовская область
17:26 10.02.2022 (обновлено: 17:30 10.02.2022)
 
Источник: Трасс не признала суверенитет России над Воронежем и Ростовом

Источник: глава МИД Британии Трасс не признала суверенитет России над Воронежем и Ростовом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
Как сообщил источник, Лавров в ходе дискуссии по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", - ответила глава МИД Великобритании.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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В миреРоссияУкраинаВеликобританияЛиз ТрассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВоронежская областьРостовская область
 
 
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