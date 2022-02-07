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Межгосударственные отношения России и Франции

Межгосударственные отношения России и Франции - РИА Новости, 07.02.2022

Межгосударственные отношения России и Франции

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией,... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T06:39

2022-02-07T06:39

2022-02-07T06:39

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россия

франция

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Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер.Двусторонний политический диалог носит регулярный и конструктивный характер.29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом. В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине.Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717".8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры, сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира, которая 10 июля 2018 года играла в полуфинале в Санкт-Петербурге, а 15 июля 2018 года победила в финале в Москве. В ходе последней поездки французский лидер был принят Владимиром Путиным.11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.30 ноября 2018 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина).5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном, занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер.28 июня 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).19 августа Владимир Путин посетил Францию с рабочим визитом. В официальной резиденции президента Франции Форт Брегансон состоялись переговоры лидеров двух стран. Встреча прошла в закрытом режиме.30 сентября Владимир Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже. По завершении панихиды Путин кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.9-10 декабря президент России Владимир Путин посетил Францию для участия во встрече в "нормандском формате". В Париже также состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона.19 января 2020 года состоялся краткий контакт Владимира Путина и Эммануэля Макрона в ходе международной конференции по Ливии в Берлине (Германия). 23 января 2020 года лидеры приняли участие в международном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме (Израиль). 26 июня 2020 года Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели беседу в формате видеоконференции. 30 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялся трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Владимир Путин и Эммануэль Макрон регулярно проводят телефонные беседы (последняя – 3 февраля 2022 года). 29 апреля 2021 года в режиме видеоконференции состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями ряда ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию "Франко-российская торгово-промышленная палата".Осуществляется диалог по линии правительств двух стран.24 июня 2019 года премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях. 14 апреля 2020 года состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина c Эдуардом Филиппом. 3 июля 2020 года Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост премьер-министра Франции. Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.23 сентября 2021 в Нью-Йорке "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. 30 октября Лавров и Ле Дриан провели беседу в Риме "на полях" саммита "Группы двадцати". В 2019 году возобновлена деятельность российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ), прерванная в 2014 году на фоне украинского кризиса. ССВБ был создан в 2002 году по инициативе Владимира Путина и Жака Ширака.Очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности 12 ноября 2021 года в Париже. С российской стороны в нем приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу, с французской – министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли.Франция является одним из ключевых экономических партнеров России, занимает пятое место по объему товарооборота среди государств Евросоюза.По итогам 2020 года объем двустороннего товарооборота составил 12,7 миллиарда долларов (в 2019 году – 14,9 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 4,6 миллиарда долларов и импорт – 8,1 миллиарда долларов.В январе-ноябре 2021 года объем взаимной торговли России и Франции составил 19,6 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 11,5 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 8,5 миллиарда долларов и импорт – 11,1 миллиарда долларов.Более 80% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.Франция на протяжении многих лет остается одним из ключевых инвесторов в российскую экономику. По объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику Франция занимает шестое место в общем списке стран-инвесторов в Россию и третье место среди членов Евросоюза. Согласно данным Банка России на 2020 год, объем накопленных в России прямых французских инвестиций составил 19,4 миллиарда долларов, российских во Франции – 3,15 миллиарда долларов.Более 600 компаний с участием французского капитала работают на российском рынке в различных отраслях экономики. Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе, автомобилестроении, фармацевтике, пищевой промышленности.Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"). В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность) и др.Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском рынке – ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" – совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".Научно-техническое сотрудничество охватывает практически все направления науки и техники. Развиваются связи в области фундаментальных наук, физики, математики, химии, биологии, а также в прикладных областях: аэрокосмической, энергетике, океанологии, информатике и вычислительной технике, научно-технической информации.Основным руководящим органом, определяющим стратегию и направления развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и научно-технической областях, является созданная в 1996 году межправительственная российско-французская комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества (МПК), ежегодно проходящая под председательством глав правительств. Ее последнее (18-е) заседание прошло в Москве 1 ноября 2013 года. С тех пор французская сторона отложила все консультации в данном формате до урегулирования украинского кризиса.Главным рабочим органом комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).С момента первого заседания СЕФИК, прошедшего в 1992 году, было проведено 26 заседаний, последнее состоялось 21 декабря 2021 года. С 1997 года в Москве работает Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) – одно из крупнейших иностранных бизнес-сообществ в России. Членами ассоциации являются 400 компаний.Приоритетное значение обе страны придают развитию кооперации и осуществлению совместных проектов в сфере атомной энергетики, атомного машиностроения и ядерного топливного цикла. Сегодня около 25% потребностей Франции в обогащенном уране обеспечивает Государственная корпорация "Росатом". Ежегодный товарооборот в этой сфере составляет около трех миллиардов долларов.У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи. В 2010 году под патронатом глав государств в России прошел Год Франции, а во Франции – Год России. Практика "перекрестных годов" получила закрепление в 2012 году в рамках "перекрестных" российско-французских "Сезонов языка и литературы", в 2013-2015 годах – "Сезонов кино, театра и изобразительных искусств", в 2016-2017 года – "Года культурного туризма", в 2018-2019 годах – "Года русского и французского языков и литературы". В марте 2021 года стартовал российско-французский "перекрестный" Год межрегионального сотрудничества. В 2020 году во Франции прошел международный культурный проект "Русские сезоны", в рамках которого было запланировано проведение более 400 мероприятий. В связи с эпидемиологической обстановкой и отменой массовых мероприятий "Русские сезоны" запустили онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons. Проект был призван обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить фестиваль, несмотря на ограничительные меры. 21 сентября 2021 года в Фонде Луи Вюиттон в Париже в присутствии Эммануэля Макрона состоялось открытие художественной выставки международного масштаба "Коллекция братья Морозовых – Иконы современного искусства", организованной при поддержке Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственной Третьяковской галереи. Российско-французское взаимодействие в сфере высшего образования развивается, прежде всего, по линии межвузовского сотрудничества, которое получило новый импульс после подписания в 2015 году межправительственного Соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней.Россия и Франция имеют многолетнюю историю научных связей (более 56 совместных лабораторий и центров). Франция входит в тройку ведущих научных партнеров России.Расширяется участие гражданского общества в развитии двусторонних связей. В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ. Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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