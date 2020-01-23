Пенс на форуме в Израиле поприветствовал Путина

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле подошел к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы поприветствовать его, они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.
Путин в четверг участвует в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Когда российский лидер пришел на мероприятие, он приветствовал принца Уэльского Чарльза и президента Франции Эммануэля Макрона, пройдя мимо Пенса.
Пенс сам подошел к Путину поздороваться pic.twitter.com/c5BzGcssqc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.
Пенс, также как и Путин, был одним из выступающих на форуме. После своей речи он спустился в зал, где сидели лидеры разных государств. Вице-президент США поприветствовал принца Чарльза, Макрона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Путин стоя встретил Пенса, они пожали друг другу руки и обменялись парой слов, при этом на лице президента России была улыбка.