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Дело о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро

Дело о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро - РИА Новости, 04.02.2022

Дело о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро

29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошли два мощных взрыва. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:09

2022-02-04T06:09

2022-02-04T06:09

справки

теракты в московском метро (2010)

москва

метро

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29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошли два мощных взрыва. Первый был осуществлен в 07.57 мск на станции метро "Лубянка" во втором вагоне электропоезда, который стоял на станции, из него уже была осуществлена высадка и посадка пассажиров. Машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд. Второй взрыв произошел в 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" в третьем вагоне электропоезда. Во время трагедии он стоял на станции с открытыми дверьми, происходила высадка пассажиров. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет и попросил всех выйти. К моменту взрыва большая часть пассажиров успела покинуть вагоны. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста получили ранения разной степени тяжести. Следственными органами Следственного комитета по факту взрывов на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Потерпевшими по делу о теракте были признаны 168 человек. Следователи на первоначальном этапе очень оперативно выполнили весь комплекс неотложных следственных действий, было назначено и проведено несколько десятков сложных судебных экспертиз, в том числе генетические и взрывотехнические, а также технические экспертизы видеозаписей, в том числе изъятых из вагонов метро. Это позволило быстро и с максимальной точностью установить причину взрывов и лиц, причастных к совершению преступлений. Директор ФСБ РФ 13 мая 2010 года доложил президенту РФ, что установлены и исполнители, и организаторы взрывов в московском метрополитене. По данным силовых структур, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения. Второй взрыв (на станции "Парк культуры") совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), 1992 года рождения. Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов. Следствие выяснило, что местом проведения теракта был намеренно выбран метрополитен для создания большого общественного резонанса не только на территории России, но и за рубежом. Было установлено, что смертницы приводили в действие взрывные устройства именно в момент остановки поезда, когда и в вагонах, и на платформе сосредотачивалось наибольшее количество людей. Целью террористов было добиться как можно большего числа жертв. Проводя комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователям удалось выйти на банду Вагабова. При задержании наиболее активные ее члены оказали сопротивление и вместе с главарем были ликвидированы правоохранительными органами. Но, несмотря на это, расследование уголовного дела продолжается, поскольку следствие располагает данными о причастности к терактам и других пособников преступлений. Национальный антитеррористический комитет РФ 6 февраля 2013 года сообщил об уничтожении в Дагестане Гусена Магомедова – последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в московском метро в марте 2010 года. По данным следствия, именно он сопровождал террористок-смертниц Шарипову и Абдуллаеву из дагестанского города Кизляр в Москву, а также руководил их действиями непосредственно в день совершения терактов. В сентябре 2013 года силовые структуры во время спецоперации уничтожили главу запрещенной в России террористической группировки "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро. Сотрудники ФСБ и МВД России 27 марта 2019 года задержали еще одного члена организованной группы в Дагестане, подозреваемого в совершении терактов в московском метро в 2010 году. Задержанный Магомед Нуров был доставлен в Москву. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов. Нуров свою вину признал полностью. В сентябре 2021 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, и дело было направлено в суд. 25 октября 2021 года во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела по существу. В просьбе защиты закрыть процесс суд отказал, объясняя это тем, что в деле нет сведений, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровья подсудимого. 2 февраля 2022 года на заседании суда Гособвинение запросило пожизненного заключения Магомеду Нурову. Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан 23 ноября 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву. Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт". *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, теракты в московском метро (2010), москва, метро