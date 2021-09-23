https://ria.ru/20210923/terakt-1751533802.html
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году - РИА Новости, 23.09.2021
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, в ходе РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:04
2021-09-23T21:04
2021-09-23T21:07
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, в ходе которых погибли 39 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств.По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.Нуров свою вину признал полностью, уточняет ведомство."После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - отмечается в сообщении.
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен, генеральная прокуратура рф
21:04 23.09.2021 (обновлено: 21:07 23.09.2021)
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте на станции "Парк Культуры"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России
утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве
, в ходе которых погибли 39 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена
, в результате которых погибли 39 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств.
По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.
Нуров свою вину признал полностью, уточняет ведомство.
"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - отмечается в сообщении.