https://ria.ru/20210923/terakt-1751533802.html

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году - РИА Новости, 23.09.2021

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о теракте в метро в 2010 году

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, в ходе РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:04

2021-09-23T21:04

2021-09-23T21:07

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении причастного к терактам в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, в ходе которых погибли 39 человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, причастного к террористическим актам, совершенным 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена, в результате которых погибли 39 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств.По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.Нуров свою вину признал полностью, уточняет ведомство."После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200329/1569228100.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия, московский метрополитен, генеральная прокуратура рф