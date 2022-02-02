https://ria.ru/20220202/terakt-1770664727.html

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в терактах в московском метро

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в терактах в московском метро - РИА Новости, 02.02.2022

Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в терактах в московском метро

Гособвинение запросило пожизненного заключения Магомеду Нурову по делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:45

2022-02-02T13:45

2022-02-02T13:45

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

теракты в московском метро (2010)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105524/70/1055247003_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_1f82df58093fe50961cce44f84e5be84.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гособвинение запросило пожизненного заключения Магомеду Нурову по делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда."Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову… наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей", - сказала прокурор Наталья Трошкина.Заседание началось с того, что суд огласил заявленные два гражданских иска от потерпевших: на 5 миллионов 203 тысяч и 2 миллиона рублей. Кроме того, Московский метрополитен заявил гражданский иск на 17 миллионов 49 тысяч рублей из-за списания вагона "Красная стрела" и ремонта двух станций и других вагонов. Иски Нуров не признал.В конце октября суд приступил к рассмотрению дела о терактах в 2010 году на станциях столичного метро "Лубянка" и "Парк культуры" по существу. В просьбе защиты закрыть процесс суд отказал, объясняя это тем, что в деле нет сведений, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровья подсудимого. Однако судья добавил, что если защита захочет закрыть допрос какого-то отдельного свидетеля, то об этом можно будет заявить ходатайство.Магомед Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ"* (запрещенная в РФ исламистская организация) Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20211025/proisshestviya-1756172114.html

https://ria.ru/20210403/peterburg-1604088312.html

https://ria.ru/20201124/dagestan-1586010477.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, московский метрополитен, теракты в московском метро (2010)