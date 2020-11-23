Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/terakt-1585918415.html
Главе дагестанского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве
Главе дагестанского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве
Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:09
2020-11-23T16:20
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
москва
кизлярский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585924038_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_e0187f31e095c511d93c2c86ed2e1927.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро.Следствие считает, что он состоял в преступном сообществе "Имарат Кавказ"* и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, передавал его членам данные о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Его также обвиняют в бандитизме и совершении теракта.Двадцать девятого марта 2010 года с небольшим интервалом на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели взрывы. По данным силовиков, смертницами были уроженки Дагестана. Жертвами стали 39 человек, более сотни получили ранения.Организатором спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров дагестанского диверсионно-террористического подполья. В феврале 2013-го Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении последнего боевика, причастного к теракту в столичной подземке.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили о ликвидации главы "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за эти взрывы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200329/1569228100.html
москва
кизлярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585924038_0:0:750:562_1400x0_80_0_0_2cdcf291d2ff6ad88c25fff0439788f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, кизлярский район, происшествия

Главе дагестанского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве

15:09 23.11.2020 (обновлено: 16:20 23.11.2020)
 
© Фото : Молодежь ДагестанаПолковник полиции Гази Исаев
Полковник полиции Гази Исаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Молодежь Дагестана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро.
Следствие считает, что он состоял в преступном сообществе "Имарат Кавказ"* и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, передавал его членам данные о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Его также обвиняют в бандитизме и совершении теракта.
"Он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта", — рассказала подробности официальный представитель СК Светлана Петренко.
Двадцать девятого марта 2010 года с небольшим интервалом на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели взрывы. По данным силовиков, смертницами были уроженки Дагестана. Жертвами стали 39 человек, более сотни получили ранения.
Организатором спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров дагестанского диверсионно-террористического подполья. В феврале 2013-го Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении последнего боевика, причастного к теракту в столичной подземке.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили о ликвидации главы "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за эти взрывы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Годовщина теракта на станциях Лубянка и Парк культуры - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
29 марта, 03:11
Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году
 
Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКизлярский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния