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Главе дагестанского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве
Главе дагестанского ОМВД предъявили обвинение по делу о терактах в Москве
Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:09
2020-11-23T15:09
2020-11-23T16:20
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
москва
кизлярский район
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро.Следствие считает, что он состоял в преступном сообществе "Имарат Кавказ"* и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, передавал его членам данные о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Его также обвиняют в бандитизме и совершении теракта.Двадцать девятого марта 2010 года с небольшим интервалом на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели взрывы. По данным силовиков, смертницами были уроженки Дагестана. Жертвами стали 39 человек, более сотни получили ранения.Организатором спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров дагестанского диверсионно-террористического подполья. В феврале 2013-го Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении последнего боевика, причастного к теракту в столичной подземке.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили о ликвидации главы "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за эти взрывы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, кизлярский район, происшествия
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Начальнику ОМВД по Кизлярскому району
Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение по делу о взрывах в московском метро.
Следствие считает, что он состоял в преступном сообществе "Имарат Кавказ"* и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, передавал его членам данные о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях против террористов. Его также обвиняют в бандитизме и совершении теракта.
"Он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра
для ее выезда в Москву и совершения террористического акта", — рассказала подробности официальный представитель СК
Светлана Петренко.
Двадцать девятого марта 2010 года с небольшим интервалом на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели взрывы. По данным силовиков, смертницами были уроженки Дагестана. Жертвами стали 39 человек, более сотни получили ранения.
Организатором спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров дагестанского диверсионно-террористического подполья. В феврале 2013-го Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении последнего боевика, причастного к теракту в столичной подземке.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили о ликвидации главы "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за эти взрывы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.