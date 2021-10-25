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Суд отказался закрывать процесс над обвиняемым в терактах в метро Москвы
Суд отказался закрывать процесс над обвиняемым в терактах в метро Москвы - РИА Новости, 25.10.2021
Суд отказался закрывать процесс над обвиняемым в терактах в метро Москвы
Второй Западный окружной военный суд отказался закрывать процесс над Магомедом Нуровым, обвиняемым в терактах в 2010 году на станциях метро "Лубянка" и "Парк... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:04
2021-10-25T17:04
происшествия
терроризм
москва
доку умаров
теракты в московском метро (2010)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался закрывать процесс над Магомедом Нуровым, обвиняемым в терактах в 2010 году на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня началось рассмотрение дела по существу. Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.Заседание началось с того, что адвокат Валид Джалалов попросил полностью закрыть процесс, так как в деле имеются сведения, обнародование которых может навредить Нурову и его семье. Прокурор и потерпевшие были против.Судья отклонил ходатайство. "Защита не указала, разглашение каких именно сведений может повлечь угрозу жизни и здоровья подсудимого или его родственников. Данные о его личности уже находятся в открытых источниках", - заметил он.Судья добавил, что если защита захочет закрыть допрос какого-то отдельного свидетеля, то об этом можно будет заявить ходатайство.Нуров ранее полностью признал свою вину. "Мой подзащитный ранее уже высказывался, но свою позицию он озвучит после изучения всех материалов", - заявил Джалалов.Процесс продолжится 26 октября и будет проходить уже в более вместительном зале Кунцевского районного суда.В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ" (запрещенная в РФ исламистская организация) Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".
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происшествия, терроризм, москва, доку умаров, теракты в московском метро (2010), россия
17:04 25.10.2021
 
Суд отказался закрывать процесс над обвиняемым в терактах в метро Москвы

Суд начал рассмотрение по существу дела о терактах в московском метро в 2010 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦветы на станции московского метрополитена "Парк культуры" в память о жертвах теракта 29 марта 2010 года
Цветы на станции московского метрополитена Парк культуры в память о жертвах теракта 29 марта 2010 года - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд отказался закрывать процесс над Магомедом Нуровым, обвиняемым в терактах в 2010 году на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня началось рассмотрение дела по существу. Нуров был задержан в Дагестане в марте 2019 года. Он обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов.
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Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году
Заседание началось с того, что адвокат Валид Джалалов попросил полностью закрыть процесс, так как в деле имеются сведения, обнародование которых может навредить Нурову и его семье. Прокурор и потерпевшие были против.
Судья отклонил ходатайство. "Защита не указала, разглашение каких именно сведений может повлечь угрозу жизни и здоровья подсудимого или его родственников. Данные о его личности уже находятся в открытых источниках", - заметил он.
Судья добавил, что если защита захочет закрыть допрос какого-то отдельного свидетеля, то об этом можно будет заявить ходатайство.
Нуров ранее полностью признал свою вину. "Мой подзащитный ранее уже высказывался, но свою позицию он озвучит после изучения всех материалов", - заявил Джалалов.
Процесс продолжится 26 октября и будет проходить уже в более вместительном зале Кунцевского районного суда.
В Москве 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два мощных взрыва. По данным силовиков, на обеих станциях подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, более 100 пострадали.
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Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан осенью 2020 года. Следствие, среди прочего, считает, что Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы "Имарата Кавказ" (запрещенная в РФ исламистская организация) Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на "Лубянке" и "Парке культуры".
 
ПроисшествияТерроризмМоскваДоку УмаровТеракты в московском метро (2010)Россия
 
 
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