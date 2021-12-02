https://ria.ru/20211202/mars-1761436925.html

История исследований Марса с помощью космических аппаратов

История исследований Марса с помощью космических аппаратов - РИА Новости, 02.12.2021

История исследований Марса с помощью космических аппаратов

Марс – четвертая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Названа в честь бога войны Марса за красноватый цвет. Минимальное расстояние планеты от... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T01:07

2021-12-02T01:07

2021-12-02T01:07

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Марс – четвертая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Названа в честь бога войны Марса за красноватый цвет. Минимальное расстояние планеты от Земли (56 миллионов километров) достигается во время так называемых великих противостояний, когда Солнце, Земля и Марс располагаются на одной прямой, причем Марс находится вблизи перигелия (точка на орбите планеты, ближайшая к Солнцу). Наземные наблюдения позволили определить общие характеристики Марса, получить информацию о широтных и сезонных изменениях температуры поверхности, проследить рост и сокращение полярных шапок, а также дать первые оценки плотности и состава атмосферы планеты.Исследования Марса с использованием космических аппаратов начались в 1960 году. На протяжении второй половины XX века и в начале XXI века космические аппараты к Марсу отправляли СССР (позднее Россия), США, Япония и Европейский союз. Однако значительная часть этих космических миссий потерпела неудачу на разных этапах полета.СССР первым начал пытаться отправить свои космические аппараты в сторону Марса, но в двух запусках в 1960 году произошли аварии на участке выведения марсианских зондов на околоземную орбиту. В 1962 году из трех космических миссий частично удачным оказался запуск, осуществленный 1 ноября. Космический аппарат "Марс-1" пролетел на расстоянии около 197 тысяч километров, по баллистическим расчетам, от Марса 19 июня 1963 года. После чего зонд вышел на околосолнечную орбиту. В процессе полета связь с ним была потеряна, что сделало невозможной коррекцию его орбиты. Первый запуск, осуществленный в США в сторону Марса 5 ноября 1964 года, закончился также неудачей. У космического аппарата Mariner-3 не открылись солнечные батареи, и он не долетел до Марса. Первым приблизиться к планете на расстояние менее 10 тысяч километров смог Mariner-4, запущенный в США 28 ноября 1964 года. 14 июля 1965 года он пролетел на высоте 9920 километров над поверхностью планеты. Аппарат передал 22 крупных плана поверхности Марса, а также подтвердил предположение о том, что тонкая атмосфера Марса состоит из углекислого газа. Было зафиксировано наличие у планеты слабого магнитного поля.Следующими космическим аппаратами, приблизившимися к Марсу, также были американскими Mariner-6, запущенный 24 февраля 1969 года, пролетел 31 июля на высоте 3437 километров над экваториальной областью планеты, а Mariner-7, стартовавший 27 марта 1969 года, 5 августа того же года прошел над южным полюсом Марса на высоте 3551 километров. Космические аппараты произвели измерения температуры поверхности и атмосферы, анализ молекулярного состава поверхности и давления атмосферы. Кроме этого, было получено около 200 изображений планеты.19 и 28 мая 1971 года были запущены советские автоматические станции "Марс-2" и "Марс-3", предназначенные для исследования планеты Марс и околопланетного пространства с помощью доставляемого на поверхность планеты посадочного аппарата, а также орбитального аппарата, выполняющего функции искусственного спутника планеты. Конструктивно они были аналогичны и дублировали друг друга на случай возможного сбоя. Полет станций к Марсу продолжался более полугода. Спускаемый аппарат "Марса-2" был отстыкован 27 ноября 1971 года, когда станция подлетала к планете, до торможения ее и перехода на орбиту спутника Марса. Из-за программной ошибки бортовая электронная машина ввела ошибочные установки в спускаемый аппарат, и угол его входа в марсианскую атмосферу оказался больше расчетного. В результате он не успел затормозить на этапе спуска и разбился о ее поверхность. "Марс-2" стал первым рукотворным предметом на Марсе. Спускаемый аппарат автоматической станции "Марс-3" впервые в истории совершил мягкую посадку на поверхность Марса 2 декабря 1971 года. Спуск в атмосфере до поверхности Марса занял немногим более трех минут. Передача видеоинформации после посадки со спускаемого аппарата велась около 20 секунд, а затем внезапно прекратилась. Проведенный анализ показал, что наиболее вероятной причиной отказа дальнейшей передачи видеосигнала могла быть пылевая буря, бушевавшая в тот момент на Марсе. Орбитальные модули станций "Марс-2" и "Марс-3" успешно функционировали долгое время до полного исчерпания запасов топлива, выполнив всю заложенную научную программу. За месяцы их работы ученые узнали больше об энергии и составе частиц солнечного ветра, содержании углекислого газа и водяного пара в марсианской атмосфере и давлении в его различных областях, динамике глобальной пылевой бури, межпланетных магнитных полях и о многом другом. Первым американским космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Марса 24 ноября 1971 года, стал "Mariner 9" (запущен 30 мая 1971 года). Им были сделаны первые снимки спутников Марса Фобоса и Деймоса в высоком разрешении. С его помощью собрали информацию о поверхности и атмосфере планеты.В 1974 году четыре советских космических аппарата "Марс-4", "Марс-5", "Марс-6" и "Марс-7" почти одновременно достигли окрестностей Марса. "Марс-4", стартовавший 21 июля 1973 года", подошел к планете 10 февраля, но из-за отказа в ходе полета трех каналов бортовой вычислительной машины не произошла коррекция, и аппарат пролетел на высоте 1844 километров над средним радиусом планеты, проведя фотографирование Марса с пролетной траектории. Космический аппарат "Марс-5" (запущен 25 июля 1973 года) вышел на околомарсианскую орбиту 12 февраля. Он передал на Землю новые сведения об этой планете и окружающем ее пространстве; качественные фотографии марсианской поверхности, в том числе цветные. Спускаемый аппарат с космической станции "Марс-6", запущенной 5 августа 1973 года, совершил 12 марта 1974 года посадку в южном полушарии Марса, впервые передав на Землю данные о параметрах марсианской атмосферы, полученные во время снижения. епосредственно перед посадкой связь с ним была потеряна. Последняя полученная с него информация подтвердила выдачу команды на включение двигателя мягкой посадки. Космическая станция "Марс-7", запущенная 9 августа 1973 года, подлетела к Марсу 9 марта 1974 года. Отделившийся от нее спускаемый аппарат из-за нарушения в работе одной из бортовых систем прошел в 1300 километрах от поверхности планеты и ушел в просторы космоса.20 августа и 9 сентября 1975 года были запущены два американских космических аппарата Viking-1 и Viking-2, которые вышли на орбиты вокруг Марса 19 июня и 7 августа 1976 года. Их посадочные модули совершили мягкую посадку на поверхность планеты 20 июля и 3 сентября 1976 года. Они произвели съемку планеты и ее спутников Фобос и Деймос, анализ грунта (органических веществ и признаков жизни не было обнаружено) и атмосферы планеты. Орбитальный аппарат Viking-1 завершил свою миссию 7 августа 1980 года, а Viking-2 проработал до 25 июля 1978 года. Посадочный модуль Viking-1 совершил последнюю передачу на Землю 11 ноября 1982 года. Последние данные с посадочного модуля Viking-2 прибыли на Землю 11 апреля 1980 года. В июле 1988 года две советские космические станции "Фобос-1" и "Фобос-2" были запущены для исследования спутника Марса Фобоса. В проекте участвовали ученые из тринадцати стран. У "Фобоса-1" в полете произошел сбой в программе, в результате была выдана ошибочная команда и отключились его важнейшие системы ориентации. 2 сентября связь с ним была утеряна. "Фобос 2" вышел на орбиту Марса 30 января 1989 года. От него были получены уникальные снимки Фобоса, сделанные с различных ракурсов и расстояний. Аппарат измерил температуру поверхности спутника Марса. Связь с ним была потеряна 27 марта 1989 года. "Фобос-2" не успел сбросить посадочный аппарат на поверхность Фобоса. Экспедиция закончилась, не выполнив основного своего этапа. С конца 1990-х годов поверхность Марса и его атмосфера успешно исследовались с околопланетных орбит американскими космическими аппаратами Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и европейским космическим аппаратом Mars Express. На поверхности Марса успешно работали посадочные модули американских космических аппаратов Mars Pathfinder (1997), Phoenix (2008), марсоходы Mars Exploration Rovers (с 2004 года). 6 августа 2012 года на Марс совершил посадку американский марсоход Curiosity, доставленный к планете Mars Science Laboratory. Его основная миссия длилась около 23 земных месяцев, но он и сейчас продолжает работать на планете. Марсоход успешно выполнил главные задачи своей миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил ряд других открытий.С сентября 2014 года на орбите планеты работает американский космический аппарат MAVEN, исследующий марсианскую атмосферу. 24 сентября 2014 года был успешно выведен на орбиту Марса первый индийский космический аппарат "Мангальян", отправленный в космос 5 ноября 2013 года. Одной из главных его целей является изучение свойств атмосферы Марса, в том числе облаков, а также топографии и свойств поверхности планеты. 14 марта 2016 года к Марсу была запушена российско-европейская межпланетная станция миссии ExoMars-2016, состоящая из орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) и посадочного модуля Schiaparelli. 19 октября 2016 года TGO вышел на высокоэллиптическую орбиту вокруг Марса. Посадка модуля на планету в тот же день завершилась нештатно, научная аппаратура не дала результатов. Научные наблюдения на борту орбитального аппарата TGO начались весной 2018 года. Его научная миссия будет продолжаться до 2022 года. В дальнейшем модуль планируют использовать в качестве ретранслятора данных миссии ExoMars-2022, когда российская посадочная платформа "Казачок" и установленный на ней европейский марсоход "Розалинд Франклин" прибудут к Марсу в 2023 году.Американский зонд InSight совершил посадку на Марсе 26 ноября 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами. Миссия также должна определить скорость марсианской тектонической активности и ударов метеоритов. Аппарат продолжает работать на планете.В июле 2020 года три космические миссии разных стран отправились к Марсу. Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда"), запущенная на японской ракете-носителе с территории космического центра Танэгасима в Японии, 9 февраля 2021 года вышла на орбиту планеты. Она предназначена для изучения климата и нижних слоев атмосферы Марса. 18 февраля 2021 года на Марс совершил посадку американский планетоход Perseverance. На его борту – экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет" Ingenuity, который в апреле успешно совершил первый испытательный полет на планете. 15 мая 2021 года на Марс осуществил посадку китайский марсоход "Чжужун", доставленный к планете китайским космическим аппаратом "Тяньвэнь-1". Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей. К 15 августа он успешно завершил выполнение поставленных перед ним задач по исследованию и обнаружению. Марсоход и орбитальный аппарат продолжают работать в штатном режиме, как и их подсистемы. В дальнейшем Россия планирует запустить космический аппарат за грунтом на спутник Марса Фобос (проект "Бумеранг"). Кроме того, данная миссия предусматривает широкую программу изучения системы Марса. Такие же планы есть и у Японии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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