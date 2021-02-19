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В Кремле прокомментировали высадку американского Perseverance на Марс
В Кремле прокомментировали высадку американского Perseverance на Марс
В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:51
2021-02-19T12:55
россия
земля
марс
космос - риа наука
наса
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные космические достижения - достояние человечества."Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, и их можно только приветствовать", - заявил он журналистам.Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции "в хорошем смысле этого слова". По мнению Пескова, именно эта конкуренция во много является очень эффективным драйвером развития."Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", - добавил он.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
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россия, земля, марс, космос - риа наука, наса, дмитрий песков

В Кремле прокомментировали высадку американского Perseverance на Марс

12:51 19.02.2021 (обновлено: 12:55 19.02.2021)
 
© NASA / Bill IngallsЦентр управления полетом марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене
Центр управления полетом марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© NASA / Bill Ingalls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные космические достижения - достояние человечества.
"Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, и их можно только приветствовать", - заявил он журналистам.
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Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции "в хорошем смысле этого слова". По мнению Пескова, именно эта конкуренция во много является очень эффективным драйвером развития.
"Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", - добавил он.
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Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
 
РоссияЗемляМарсКосмос - РИА НаукаНАСАДмитрий Песков
 
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