https://ria.ru/20210219/mars-1598154826.html

В Кремле прокомментировали высадку американского Perseverance на Марс

В Кремле прокомментировали высадку американского Perseverance на Марс

В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:51

2021-02-19T12:51

2021-02-19T12:55

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земля

марс

космос - риа наука

наса

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные космические достижения - достояние человечества."Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства - это достояние человечества, и их можно только приветствовать", - заявил он журналистам.Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции "в хорошем смысле этого слова". По мнению Пескова, именно эта конкуренция во много является очень эффективным драйвером развития."Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать", - добавил он.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

https://ria.ru/20210217/mars-1597778196.html

https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html

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россия, земля, марс, космос - риа наука, наса, дмитрий песков