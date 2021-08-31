https://ria.ru/20210831/marsokhod-1747985313.html

Марсоход "Чжужун" проработал на поверхности Красной планеты 100 дней

Марсоход "Чжужун" проработал на поверхности Красной планеты 100 дней - РИА Новости, 31.08.2021

Марсоход "Чжужун" проработал на поверхности Красной планеты 100 дней

По состоянию на 30 августа китайский марсоход "Чжужун", опустившийся на поверхность Красной планеты 22 мая, проработал на территории Марса уже 100 дней,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:54

2021-08-31T13:54

2021-08-31T13:54

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марс

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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на 30 августа китайский марсоход "Чжужун", опустившийся на поверхность Красной планеты 22 мая, проработал на территории Марса уже 100 дней, сообщили 30 августа в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).Марсоход "Чжужун" является частью китайской миссии на Марс "Тяньвэнь-1", которая стартовала 23 июля 2020 года и состоит из орбитального и посадочного модулей.По состоянию на понедельник "Чжужун" преодолел 1064 м поверхности Марса, в то время как орбитальный аппарат находится на орбите уже 403 дня. По данным CNSA, марсоход и орбитальный аппарат работают в штатном режиме, как и их подсистемы.Зонды испытают солнечную засветку ближе к концу сентября, когда Солнце выровняется с Землей и Марсом, а его излучение нарушит связь между зондами и наземными станциями.

https://ria.ru/20210826/kitay-1747305059.html

китай

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китай, марс