https://ria.ru/20210818/marsokhod-1746202231.html

Китайский марсоход успешно выполнил запланированные исследования планеты

Китайский марсоход успешно выполнил запланированные исследования планеты - РИА Новости, 18.08.2021

Китайский марсоход успешно выполнил запланированные исследования планеты

Китайский марсоход "Чжужун" успешно завершил выполнение поставленных перед ним задач по исследованию и обнаружению в соответствии с планом, сообщили в Китайском РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T12:49

2021-08-18T12:49

2021-08-18T12:49

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МОСКВА, 18 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" успешно завершил выполнение поставленных перед ним задач по исследованию и обнаружению в соответствии с планом, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).По состоянию на 15 августа 2021 года, "Чжужун" провел на поверхности Марса 90 марсианских суток, равных 92 суткам на Земле, при этом все научные полезные нагрузки по обнаружению, были выполнены, отметили в управлении.Марсоход продолжит движение в направлении южной части равнины Утопия, где находилась пограничная полоса между древним морем и сушей, и будет выполнять дополнительные задачи.Китайский зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочного модуля и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года.15 мая этого года посадочный модуль с марсоходом, время ожидаемого периода эксплуатации которого составляет не менее 90 марсианских дней (около трёх земных месяцев), коснулся поверхности планеты в южной части обширной равнины Утопия в северном полушарии Марса.22 мая "Чжужун" спустился с посадочной платформы на поверхность Марса и приступил к исследованию.

https://ria.ru/20210818/kosmonavty-1746200001.html

китай

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