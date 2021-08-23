https://ria.ru/20210823/mars-1746886993.html

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра - РИА Новости, 23.08.2021

Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра

Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса, сообщает в понедельник Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:25

2021-08-23T15:25

2021-08-23T15:25

наука

китай

космос - риа наука

марс

хайнань

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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса, сообщает в понедельник Центральное телевидение КНР."С тех пор, как марсоход "Чжужун" успешно приземлился на Марсе 15 мая этого года, он прошел в общей сложности более 1000 метров", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что марсоход собрал данные об особенностях марсианского ландшафта, грунта, погоды.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса.Миссия "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.Среди научных задач аппарата "Тяньвэнь-1" - исследование морфологии и особенностей геологического строения Марса, особенностей марсианского грунта и расположения водяного льда, вместе с тем аппарат должен исследовать вещественный состав грунта, ионизированный слой атмосферы, характеристики климата и условий окружающей среды на поверхности Красной планеты, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса.

https://ria.ru/20210819/mars-1746472133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, космос - риа наука, марс, хайнань