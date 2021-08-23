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Наука
https://ria.ru/20210823/mars-1746886993.html
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра - РИА Новости, 23.08.2021
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса, сообщает в понедельник Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:25
2021-08-23T15:25
наука
китай
космос - риа наука
марс
хайнань
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса, сообщает в понедельник Центральное телевидение КНР."С тех пор, как марсоход "Чжужун" успешно приземлился на Марсе 15 мая этого года, он прошел в общей сложности более 1000 метров", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что марсоход собрал данные об особенностях марсианского ландшафта, грунта, погоды.Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса.Миссия "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.Среди научных задач аппарата "Тяньвэнь-1" - исследование морфологии и особенностей геологического строения Марса, особенностей марсианского грунта и расположения водяного льда, вместе с тем аппарат должен исследовать вещественный состав грунта, ионизированный слой атмосферы, характеристики климата и условий окружающей среды на поверхности Красной планеты, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса.
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китай, космос - риа наука, марс, хайнань
15:25 23.08.2021
 
Китайский марсоход проехал по поверхности Марса более километра

Китайский марсоход "Чжужун" проехал по поверхности Марса более километра

© Фото : CNSAЛандшафт Марса, снятый китайским марсоходом "Чжужун"
Ландшафт Марса, снятый китайским марсоходом Чжужун - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : CNSA
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более одного километра по поверхности Марса, сообщает в понедельник Центральное телевидение КНР.
"С тех пор, как марсоход "Чжужун" успешно приземлился на Марсе 15 мая этого года, он прошел в общей сложности более 1000 метров", - говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что марсоход собрал данные об особенностях марсианского ландшафта, грунта, погоды.
Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Марсоход "Чжужун" в составе аппарата "Тяньвэнь-1" 15 мая осуществил успешную мягкую посадку в южной части равнины Утопия на поверхности Марса.
Миссия "Тяньвэнь-1" включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
Среди научных задач аппарата "Тяньвэнь-1" - исследование морфологии и особенностей геологического строения Марса, особенностей марсианского грунта и расположения водяного льда, вместе с тем аппарат должен исследовать вещественный состав грунта, ионизированный слой атмосферы, характеристики климата и условий окружающей среды на поверхности Красной планеты, а также физическое поле и внутреннюю структуру Марса.
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