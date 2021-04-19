Беспилотный вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА."Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.Данные о проведенном испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.Изначально запуск аппарата планировался не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. В НАСА отмечали, что подготовка вертолета займет около шести дней — за это время марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты — проверить работу всех систем.Плановый тест высокоскоростной раскрутки винтов 9 апреля показал, что команды поступают в неправильном порядке, однако инженеры смогли найти решение проблемы.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА.
"Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Данные о проведенном испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.
Изначально запуск аппарата планировался не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. В НАСА отмечали, что подготовка вертолета займет около шести дней — за это время марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты — проверить работу всех систем.
Плановый тест высокоскоростной раскрутки винтов 9 апреля показал, что команды поступают в неправильном порядке, однако инженеры смогли найти решение проблемы.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.