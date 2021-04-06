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Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Красной планете. Кадры космической миссии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.04.2021
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perseverance (марсоход)
космос
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наса
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Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Красной планете. Кадры космической миссии — в фотоленте Ria.ru.
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perseverance (марсоход), космос, марс, космос - риа наука, наса, фото, фото

Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете

14:02 06.04.2021 (обновлено: 14:23 06.04.2021)
 
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Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Красной планете. Кадры космической миссии — в фотоленте Ria.ru.
© NASA / JPL-Caltech

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

Вертолет Ingenuity на Марсе
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, который защищал вертолет Ingenuity во время посадки
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

Вертолет Ingenuity на Марсе
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL / Caltech (PH)

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

Вертолет Ingenuity на Марсе
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

Вертолет Ingenuity на Марсе
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity на Марсе
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
 
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