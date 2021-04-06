https://ria.ru/20210406/ingenuity-1604429459.html

Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете

Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете

Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Красной планете. Кадры космической миссии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:02

2021-04-06T14:02

2021-04-06T14:23

perseverance (марсоход)

космос

марс

космос - риа наука

наса

фото

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Первый марсианский вертолет Ingenuity ("Изобретательность") начал осваиваться на Красной планете. Кадры космической миссии — в фотоленте Ria.ru.

космос

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

perseverance (марсоход), космос, марс, космос - риа наука, наса, фото, фото