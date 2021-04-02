https://ria.ru/20210402/mars-1603883270.html

Зонд InSight зафиксировал еще два сильных толчка на Марсе

Зонд InSight зафиксировал еще два сильных толчка на Марсе

Зонд НАСА InSight снова зафиксировал два случая сейсмической активности Марс, марсотрясения достигли магнитуды 3,3, сообщило космическое ведомство в четверг. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T00:37

2021-04-02T00:37

2021-04-02T05:02

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Зонд НАСА InSight снова зафиксировал два случая сейсмической активности Марс, марсотрясения достигли магнитуды 3,3, сообщило космическое ведомство в четверг.По информации НАСА, зонд "почувствовал" два сильных толчка магнитудой 3,3 и 3,1 в районе Окаменелости Цербера ранее в марте, но известно об этом только сегодня.Ранее в этом районе уже были зафиксированы более 500 толчков, магнитуда двух сильнейших из них составила 3,5 и 3,6 балла.Как рассказал один из руководителей миссии установленного на зонде сейсмометра Таичи Кавамура, представляющий французский институт геофизики в Париже, в ходе продолжающегося исследования прибор зафиксировал два вида марсотрясений: аналогичные тем, что происходят на Земле, и аналогичные лунным сейсмологическим явлениям. "Примечательно, что четыре крупнейших толчка на Марсе были аналогичные земным", - сказал ученый.Два новых сильных марсотрясения были выявлены почти два земных года спустя после серии аналогичных сильных толчков (марсианский год равен двум земным). Ученые предполагают, что это объясняется тем, что именно в этом сезоне, когда на севере планеты стоит лето, из-за меньшего ветра сейсмометру легче "услышать" толчки под поверхностью планеты.Зонд InSight совершил посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) на Марсе в ноябре 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/mars-1603747239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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