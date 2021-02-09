Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
19:33 09.02.2021 (обновлено: 19:41 09.02.2021)
ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в социальной сети Twitter.
ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.
Выход зонда на орбиту "красной планеты" состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
"Зонд Hope благополучно достиг сегодня орбиты Марса. ОАЭ сегодня отмечают историческое достижение", - отметили в центре.
За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства - премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех эмиратцев с этим достижением.
Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы "красной планеты".
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".
ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
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