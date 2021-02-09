Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210209/kosmos-1596733466.html
Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:33
2021-02-09T19:41
хаззаа аль-мансури
земля
международная космическая станция (мкс)
япония
наука
марс
космос - риа наука
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596733044_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_1464056f56c464b9d1d51fcfe722f32e.jpg
ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в социальной сети Twitter.ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.Выход зонда на орбиту "красной планеты" состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии."Зонд Hope благополучно достиг сегодня орбиты Марса. ОАЭ сегодня отмечают историческое достижение", - отметили в центре.За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства - премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех эмиратцев с этим достижением.Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы "красной планеты".Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
https://ria.ru/20210208/mks-1596467767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/kosmos-1595892039.html
земля
япония
марс
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596733044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b6bd61b0108c56164aea4f3ade0feae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хаззаа аль-мансури, земля, международная космическая станция (мкс), япония, марс, космос - риа наука, оаэ

Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса

19:33 09.02.2021 (обновлено: 19:41 09.02.2021)
 
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File PhotoПервый арабский космический аппарат Hope
Первый арабский космический аппарат Hope - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File Photo
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в социальной сети Twitter.
ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.
Выход зонда на орбиту "красной планеты" состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.
"Зонд Hope благополучно достиг сегодня орбиты Марса. ОАЭ сегодня отмечают историческое достижение", - отметили в центре.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 11:10
На МКС хотят испытать новый материал для защиты космонавтов от радиации
За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства - премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех эмиратцев с этим достижением.
Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы "красной планеты".
Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".
ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.
Фотография Земли, сделанная космическим аппаратом Электро-Л - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:09Сказано в эфире
Эксперт объяснил, зачем нужен "космический суд" в Дубае
 
НаукаХаззаа аль-МансуриЗемляМеждународная космическая станция (МКС)ЯпонияМарсКосмос - РИА НаукаОАЭ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния