https://ria.ru/20210209/kosmos-1596733466.html

Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса

Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса

Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:33

2021-02-09T19:33

2021-02-09T19:41

хаззаа аль-мансури

земля

международная космическая станция (мкс)

япония

наука

марс

космос - риа наука

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596733044_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_1464056f56c464b9d1d51fcfe722f32e.jpg

ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Hope ("Надежда") во вторник вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска, сообщил Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в социальной сети Twitter.ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.Выход зонда на орбиту "красной планеты" состоялся, как и было запланировано, в 19.42 по местному времени (18.42 мск), после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата. Зонд пролетел от Земли до Марса почти 500 миллионов километров. Его запуск состоялся 20 июля на японской ракете-носителе H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии."Зонд Hope благополучно достиг сегодня орбиты Марса. ОАЭ сегодня отмечают историческое достижение", - отметили в центре.За входом аппарата на орбиту Марса наблюдали руководители государства - премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид и наследный принц ОАЭ Мухаммед бен Зейд. Они поздравили всех эмиратцев с этим достижением.Орбитальный аппарат, который появился на орбите Марса высотой 40 тысяч километров, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы "красной планеты".Полностью сконструированный арабскими учеными и инженерами зонд достиг Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".ОАЭ запланировали на ближайшие годы обширную программу освоения космоса, которая началась с отправки на МКС в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. В настоящее время они ведут отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планируют основать на Марсе поселение.

https://ria.ru/20210208/mks-1596467767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/kosmos-1595892039.html

земля

япония

марс

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хаззаа аль-мансури, земля, международная космическая станция (мкс), япония, марс, космос - риа наука, оаэ