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Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2021 годах

Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2021 годах - РИА Новости, 02.12.2021

Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2021 годах

2 декабря 2021 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:02

2021-12-02T11:02

2021-12-02T12:23

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Валерий Рашкин2 декабря 2021 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте. 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.По данным следствия, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин с соучастниками во время незаконной охоты выследил и застрелил лося из карабина. Затем депутат "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с компаньонами разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузили части животного в багажник и салон "Лады Ларгус" и уехал. В СК РФ отметили, что через некоторое время автомобиль остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, и преступление вскрылось.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам генпрокурора Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам парламентарий назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал Рашкин и то, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (о том, что его подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.По уголовному делу о незаконной охоте ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф. 30 ноября Валерий Рашкин был госпитализирован, ему была проведена плановая операция. Вадим БелоусовВ отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры. 28 августа 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белоусова. Законодателя обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей. По данным Следственного комитета РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей. По версии следствия, мать супруги Белоусова получала наличные в Челябинске, в Москве же деньги закладывались в банковскую ячейку. Жена депутата забирала их оттуда. Как сообщал СК в начале сентября 2020 года, расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд. В конце того же месяца челябинский суд сообщил, что направил дело по подсудности в Мосгорсуд, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва. В январе 2021 года состоялось первое заседание суда по существу. Вадим Белоусов свою вину не признает. Его защитники отмечали, что большинство обвинений по делу "касаются третьих лиц".Скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск. В сентябре 2021 года Вадим Белоусов был избран в Госдуму РФ VIII созыва. Илья ПономаревВ мае 2015 года СК РФ сообщил, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате — по данным следствия, он незаконно передал Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По мнению следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Государственная дума РФ поддержала представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции "Справедливая Россия" Ильи Пономарева. Пономарев в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине, куда и переехал. В июне 2016 года Госдума приняла постановление о лишении мандата Ильи Пономарева за неисполнение им своих обязанностей. Пономарев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Алексей Бельтюков также объявлен в международный розыск. Денис ВороненковВ апреле 2015 года Следственный комитет РФ сообщил о намерении привлечь депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в качестве обвиняемого к расследуемому уголовному делу о хищении недвижимого имущества ООО "ТОМА" и внесении заведомо недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении указанного общества. По версии следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входил Денис Вороненков, организовала рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Кроме того, бывшего депутата подозревали в мошеннических действиях, результатом которых стало лишение совладельца одной из столичных фирм права собственности в уставном капитале. Расследование в отношении Вороненкова оказалось возможным только после того, как тот лишился статуса депутата в 2016 году. В конце 2016 года Денис Вороненков переехал на Украину и получил там гражданство.15 февраля 2017 года он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева (Украина), но расследование не было прекращено из-за возражений родственников. В суде они планировали посмертно доказать, что бывший депутат невиновен. В сентябре 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Дениса Вороненкова и передал его в суд.В октябре 2018 года Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении Дениса Вороненкова. Прекратить уголовное преследование суд попросил сын убитого Николай Вороненков. Алексей Митрофанов10 июня 2014 года Госдума дала согласие на представление генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности главы думского комитета по информационной политике Алексея Митрофанова (фракция "Справедливая Россия") для привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу о покушении на мошенничество. В августе 2013 года Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух фигурантов дела о крупном мошенничестве: они получили от бизнесмена 2,2 миллиона рублей, пообещав ему нужное решение арбитражного суда, на которое на самом деле никак не могли повлиять. Свидетелем по делу проходил Митрофанов, который якобы присутствовал при передаче взятки, однако статус неприкосновенности не позволил следователям его задержать и привлечь к ответственности. Сам Митрофанов категорически отрицал свою причастность к уголовному делу. Депутата также не допрашивали в суде, так как дело слушалось в особом порядке – без исследования доказательств и допроса свидетелей. По данным СМИ, после начала уголовного преследования народный избранник уехал за границу. В декабре 2016 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что с Митрофанова взыскивается более 18 миллионов рублей различных долгов. В декабре 2017 года суд признал Митрофанова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества должника. В июне 2020 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы завершил процедуру реализации имущества бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова, освободив его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Согласно отчету управляющего, у должника отсутствует какое-либо иное имущество, которое может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований кредиторов в полном объеме. Требования кредиторов погашены частично в размере 1,6 миллиона рублей. Константин Ширшов13 февраля 2013 года Госдума лишила депутата от КПРФ Константина Ширшова неприкосновенности и дала согласие на привлечение его Генпрокуратурой в качестве обвиняемого. Следствие заподозрило его в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за 7,5 миллиона евро. Ширшов сам написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. 19 апреля 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Ширшов считал, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении него были незаконны и не могут быть признаны как основания для обвинения. 22 ноября 2013 года Госдума поддержала ходатайство генпрокуратуры на передачу уголовного дела в отношении Ширшова в суд. 26 мая 2014 года Мосгорсуд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. 14 апреля 2015 года Верховный суд РФ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ширшова и признал законным приговор, который вступил в силу на следующий день. 22 мая 2015 года Госдума лишила его депутатского мандата. Основанием для досрочного прекращения полномочий Ширшова стало вступление в силу обвинительного приговора суда. 10 января 2017 года стало известно, что он вышел на свободу. Олег МихеевВ марте 2013 года председателем СК Александром Бастрыкиным было открыто уголовное дело против депутата партии "Справедливая Россия" Олега Михеева о покушении на мошенничество, мошенничестве в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию. Ранее он был лишен депутатского иммунитета. По версии следствия, он подписал договор о реконструкции Волгоградского моторостроительного завода, по завершении которого 14 объектов имущества переходили в его собственность. Для реализации задуманного он взял кредит на 172 миллиона рублей, после чего легализовал эти 14 объектов, передав их Виталию Попову, который находится под подпиской о невыезде. Стоимость объектов составляет около 14 миллионов рублей. Другой эпизод в деле Михеева связан с покушением на хищение 2,1 миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший депутату Волгопромбанк. Еще один эпизод связан с попыткой Михеева использовать служебное положение для влияния на суд, однако впоследствии за истечением сроков давности обвинение было снято. В августе 2019 года Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Олег Михеев находится в международном розыске. Владимир Бессонов6 июля 2012 года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Владимира Бессонова и лишила его иммунитета. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в декабре 2011 года: Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку. Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Уголовное дело было заведено по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Уголовное дело было передано в суд в 2015 году. Из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено, а в начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно. В сентябре 2018 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима и объявил его в федеральный розыск. Приговор обжаловали обе стороны процесса. В декабре 2018 года Ростовский областной суд оставил приговор без изменения. Ашот Егиазарян7 ноября 2010 года было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, лишенного ранее депутатской неприкосновенности. По версии российских следственных органов, в 2010 году Егиазарян вместе с тремя предполагаемыми соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей.С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря 2010 года – в международном розыске. В мае 2011 года Интерпол внес Ашота Егиазаряна в базу разыскиваемых лиц. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата. В мае 2018 года Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил его к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей. В ноябре 2018 года Мосгорсуд признал приговор законным. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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