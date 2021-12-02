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Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте - РИА Новости, 02.12.2021
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте
Против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:18
2021-12-02T10:49
происшествия
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.По ее словам, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин с соучастниками выследил и застрелил лося из карабина.Затем депутат "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с компаньонами разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузил части животного в багажник и салон "Лады Ларгус" и уехал.Через некоторое время автомобиль остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области и преступление вскрылось, отметила Петренко.Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам парламентарий назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал Рашкин и то, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (о том, что его подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.По уголовному делу о незаконной охоте ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.Обвиняемый сейчас находится в больнице после плановой операции.
https://ria.ru/20211130/rashkin-1761425689.html
https://ria.ru/20211125/deputat-1760697729.html
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происшествия, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
09:18 02.12.2021 (обновлено: 10:49 02.12.2021)
 
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте

Глава СК Бастрыкин возбудил против депутата КПРФ Рашкина дело о незаконной охоте на лося

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против парламентария от КПРФ Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Председателем СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК", — сказала официальный представитель ведомства.
По ее словам, в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин с соучастниками выследил и застрелил лося из карабина.
Затем депутат "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с компаньонами разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузил части животного в багажник и салон "Лады Ларгус" и уехал.
Через некоторое время автомобиль остановили сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области и преступление вскрылось, отметила Петренко.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 12:27
Депутат Валерий Рашкин попал в больницу
Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по просьбе генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Сам парламентарий назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал Рашкин и то, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (о том, что его подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
По уголовному делу о незаконной охоте ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя возможен и штраф, следует из Уголовного кодекса.
Обвиняемый сейчас находится в больнице после плановой операции.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:35
"Пора положить этому конец": Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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