https://ria.ru/20211130/rashkin-1761443452.html

Зюганов высказался о госпитализации Рашкина

Зюганов раскрыл подробности госпитализации Рашкина - РИА Новости, 30.11.2021

Зюганов высказался о госпитализации Рашкина

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:46

2021-11-30T13:46

2021-11-30T13:46

саратовская область

геннадий зюганов

валерий рашкин

николай коломейцев

генеральная прокуратура рф

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина."Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить", — заявил он и пообещал прокомментировать инцидент позже. Глава КПРФ также отметил, что о точных причинах госпитализации парламентария он не осведомлен.Ранее однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что депутата доставили в больницу на операцию. Источник РИА Новости в московском горкоме партии рассказал, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. Предположительно, в течение недели Рашкин вернется к работе.Инцидент с тушей лосяВ октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам коммунист, труп животного он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой. Позже депутат выложил видео с признанием и подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное. Позже политик отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Рашкину грозит до двух лет тюремного заключения. По мнению юристов, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.Несколько дней назад Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/rashkin-1759660142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/rashkin-1760762942.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, геннадий зюганов, валерий рашкин, николай коломейцев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина