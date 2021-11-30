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Зюганов высказался о госпитализации Рашкина
Зюганов раскрыл подробности госпитализации Рашкина - РИА Новости, 30.11.2021
Зюганов высказался о госпитализации Рашкина
Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:46
2021-11-30T13:46
саратовская область
геннадий зюганов
валерий рашкин
николай коломейцев
генеральная прокуратура рф
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина."Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить", — заявил он и пообещал прокомментировать инцидент позже. Глава КПРФ также отметил, что о точных причинах госпитализации парламентария он не осведомлен.Ранее однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что депутата доставили в больницу на операцию. Источник РИА Новости в московском горкоме партии рассказал, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. Предположительно, в течение недели Рашкин вернется к работе.Инцидент с тушей лосяВ октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам коммунист, труп животного он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой. Позже депутат выложил видео с признанием и подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное. Позже политик отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Рашкину грозит до двух лет тюремного заключения. По мнению юристов, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.Несколько дней назад Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/rashkin-1759660142.html
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саратовская область, геннадий зюганов, валерий рашкин, николай коломейцев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
13:46 30.11.2021
 
Зюганов раскрыл подробности госпитализации Рашкина

Лидер КПРФ Зюганов: Рашкин прошел второй этап операции, который пришлось перенести

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина.
"Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить", — заявил он и пообещал прокомментировать инцидент позже. Глава КПРФ также отметил, что о точных причинах госпитализации парламентария он не осведомлен.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 16:18В России
Жириновский заочно попрощался с Рашкиным
Ранее однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что депутата доставили в больницу на операцию. Источник РИА Новости в московском горкоме партии рассказал, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. Предположительно, в течение недели Рашкин вернется к работе.

Инцидент с тушей лося

В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам коммунист, труп животного он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой. Позже депутат выложил видео с признанием и подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное. Позже политик отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 17:47Сказано в эфире
Специалисты по охоте оценили решение Госдумы в отношении Рашкина
Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Рашкину грозит до двух лет тюремного заключения. По мнению юристов, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.
Несколько дней назад Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры.
 
Саратовская областьГеннадий ЗюгановВалерий РашкинНиколай КоломейцевГенеральная прокуратура РФГосдума РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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