Зюганов высказался о госпитализации Рашкина

Зюганов раскрыл подробности госпитализации Рашкина
Лидер КПРФ Зюганов: Рашкин прошел второй этап операции, который пришлось перенести
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с "Газетой.ру" сообщения о госпитализации депутата Валерия Рашкина.
"Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить", — заявил он и пообещал прокомментировать инцидент позже. Глава КПРФ также отметил, что о точных причинах госпитализации парламентария он не осведомлен.
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Ранее однопартиец Рашкина Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что депутата доставили в больницу на операцию. Источник РИА Новости в московском горкоме партии рассказал, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. Предположительно, в течение недели Рашкин вернется к работе.
Инцидент с тушей лося
В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам коммунист, труп животного он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать домой. Позже депутат выложил видео с признанием и подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться".
По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное. Позже политик отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Рашкину грозит до двух лет тюремного заключения. По мнению юристов, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.
Несколько дней назад Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры.