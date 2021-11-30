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Депутат Валерий Рашкин попал в больницу
Депутат Валерий Рашкин попал в больницу - РИА Новости, 30.11.2021
Депутат Валерий Рашкин попал в больницу
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина доставили в больницу, сообщил РИА Новости его однопартиец Николай Коломейцев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:27
2021-11-30T13:57
общество
валерий рашкин
николай коломейцев
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина доставили в больницу, сообщил РИА Новости его однопартиец Николай Коломейцев.На вопрос, плановое ли хирургическое вмешательство, парламентарий ответил: "Не знаю, но точно на операции".Источник в московском горкоме партии рассказал РИА Новости, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. "Вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", — добавил собеседник агентства. В октябре Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам коммунист, труп животного он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать.Позже депутат опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и, если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.Позже политик отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Виновному грозит до двух лет тюремного заключения. Как пояснили РИА Новости юристы, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.Двадцать пятого ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом парламентариев попросила Генпрокуратура.
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760713732.html
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общество, валерий рашкин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф
12:27 30.11.2021 (обновлено: 13:57 30.11.2021)
 
Депутат Валерий Рашкин попал в больницу

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу, ему проводят операцию

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина доставили в больницу, сообщил РИА Новости его однопартиец Николай Коломейцев.
"Ему (Рашкину. — Прим. ред.) делают операцию", — уточнил он.
На вопрос, плановое ли хирургическое вмешательство, парламентарий ответил: "Не знаю, но точно на операции".
Источник в московском горкоме партии рассказал РИА Новости, что политику оперируют глаза, это вторая запланированная процедура. "Вероятно, в течение недели он вернется к работе. После первой операции он где-то неделю с лишним в больнице был", — добавил собеседник агентства.
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Позже депутат опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, куда приехал "порыбачить, ну и, если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.
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Из-за незаконной охоты возбудили уголовное дело. Виновному грозит до двух лет тюремного заключения. Как пояснили РИА Новости юристы, обвинение могут ужесточить — тогда наказание составит уже до пяти лет.
Двадцать пятого ноября Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом парламентариев попросила Генпрокуратура.
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ОбществоВалерий РашкинНиколай КоломейцевГосдума РФКПРФ
 
 
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