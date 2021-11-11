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Биография Федора Достоевского

Биография Федора Достоевского - РИА Новости, 11.11.2021

Биография Федора Достоевского

Выдающийся русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:30

2021-11-11T02:30

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справки

москва

федор достоевский

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Выдающийся русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по старому стилю) 1821 года в Москве. Он был вторым ребенком из шести в семье врача московской Мариинской больницы для бедных, сына униатского священника Михаила Достоевского, который в 1828 году получил звание потомственного дворянина. Мать будущего писателя происходила из купеческой семьи.С 1832 года Федор и его старший брат Михаил начали заниматься с приходившими в дом учителями, с 1833 года обучались в пансионе Николая Драшусова (Сушара), затем в пансионе Леонтия Чермака. После смерти матери в 1837 году для продолжения образования отец отвез их с братом в Петербург. В 1839 году он скончался от апоплексического удара (по семейным преданиям, был убит крепостными).В 1838 году Федор Достоевский поступил в Инженерное училище в Санкт-Петербурге, которое окончил в 1843 году.После окончания училища служил в Санкт-Петербургской инженерной команде, был прикомандирован к чертежной Инженерного департамента.В 1844 году вышел в отставку, чтобы посвятить себя литературе. В 1846 году опубликовал свое первое сочинение – повесть "Бедные люди", восторженно принятую критиком Виссарионом Белинским.В 1847-1849 годах Достоевским были написаны повести "Хозяйка" (1847), "Слабое сердце" и "Белые ночи" (обе – 1848), "Неточка Незванова" (1849, не закончена).В этот период писатель сблизился с кружком братьев Бекетовых (среди участников — Алексей Плещеев, Аполлон и Валериан Майковы, Дмитрий Григорович), в котором обсуждались не только литературные, но и социальные проблемы. Весной 1847 года Достоевский начал посещать "пятницы" Михаила Петрашевского, зимой 1848-1849 годов – кружок поэта Сергея Дурова, состоявший также в основном из петрашевцев. На собраниях обсуждались проблемы освобождения крестьян, реформы суда и цензуры, читались трактаты французских социалистов, статьи Александра Герцена. В 1848 году Достоевский вошел в особое тайное общество, организованное наиболее радикальным петрашевцем Николаем Спешневым, которое ставило своей целью "произвести переворот в России".Весной 1849 года в числе других петрашевцев писатель был арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. После восьми месяцев заключения, во время которого Достоевский написал рассказ "Маленький герой" (напечатан в 1857 году), он был признан виновным "в умысле на ниспровержение... государственного порядка" и первоначально приговорен к расстрелу. Уже на эшафоте ему объявили, что расстрел заменен четырьмя годами каторги с лишением "всех прав состояния" и последующей сдачей в солдаты. Каторгу Достоевский отбывал в Омской крепости, среди уголовных преступников.С января 1854 года он служил рядовым в Семипалатинске, в 1855 году был произведен в унтер-офицеры, в 1856 году – в прапорщики. В 1857 году ему было возвращено дворянство и право печататься. Тогда же он женился на вдове Марии Исаевой, принимавшей еще до брака участие в его судьбе.В Сибири Достоевский написал повести "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его обитатели" (обе – 1859).В 1859 году он вышел в отставку и получил разрешение жить в Твери. В конце года писатель переехал в Петербург и совместно с братом Михаилом стал издавать журналы "Время" и "Эпоха" На страницах "Времени", стремясь укрепить его репутацию, Достоевский печатал свой роман "Униженные и оскорбленные" (1861).В 1863 году писатель во время второй поездки за границу познакомился с Аполлинарией Сусловой, их сложные отношения, а также азартная игра в рулетку в Баден-Бадене дали материал для будущего романа "Игрок".После смерти в 1864 году первой жены, а затем кончины брата Михаила Достоевский взял на себя все долги по изданию журнала "Эпоха", но вскоре прекратил его из-за падения подписки. После путешествия за границу лето 1866 года писатель провел в Москве и на подмосковной даче, работая над романом "Преступление и наказание". Параллельно Достоевский работал над романом "Игрок", который он диктовал стенографистке Анне Сниткиной, ставшей зимой 1867 года женой писателя.В 1867-1868 годах Достоевский написал роман "Идиот", задачу которого видел в "изображении положительно прекрасного человека". Следующий роман "Бесы" (1871-1872) был им создан под впечатлением от террористической деятельности Сергея Нечаева и организованного им тайного общества "Народная расправа". В 1875 году был напечатан роман "Подросток", написанный в форме исповеди юноши, сознание которого формируется в обстановке "всеобщего разложения". Тема распада семейных связей нашла продолжение в итоговом романе Достоевского "Братья Карамазовы" (1879-1880), задуманном как изображение "нашей интеллигентской России" и вместе с тем как роман-житие главного героя Алеши Карамазова.В 1873 году Достоевский начал редактировать газету-журнал "Гражданин". В 1874 году он отказался от редактирования журнала из-за разногласий с издателем и ухудшения здоровья, а в конце 1875 года возобновил работу над "Дневником писателя", начатым в 1873 году, который вел с перерывами до конца жизни.7 февраля (26 января по старому стилю) 1881 года у писателя началось кровотечение горлом, доктора диагностировали разрыв легочной артерии.9 февраля (28 января по старому стилю) 1881 года Федор Достоевский скончался в Санкт-Петербурге. Писатель был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.11 ноября 1928 года, ко дню рождения писателя, в Москве в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных был открыт первый в мире музей Достоевского. 12 ноября 1971 года в Санкт-Петербурге в доме, где провел писатель последние годы жизни, был открыт Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.В том же году, к 150-летию со дня рождения писателя был открыт Семипалатинский литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (ныне Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в городе Семей, Казахстан) в доме, где он жил в 1854-1859 годах во время службы в линейном батальоне. С 1974 года статус музея республиканского значения приобрела усадьба Достоевских Даровое Зарайского района Московской области, в которой писатель отдыхал 1832-1836 годах. Усадьба входит в комплекс Государственного музея-заповедника "Зарайский кремль".В 1981 году был открыт Дом-музей писателя в Старой Руссе, где семья Достоевских проводила лето. В 1983 году принял первых посетителей Литературный музей им. Ф.М. Достоевского в Омске. Также Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского открыт в Новокузнецке. Среди памятников писателю наиболее известны скульптура Достоевского у Российской государственной библиотеки на углу Моховой и Воздвиженки в Москве, памятник Достоевскому в сквере Мариинской больницы у мемориального музея писателя в столице, памятник Достоевскому в Санкт-Петербурге на Большой Московской улице. https://spbdnevnik.ru/news/2020-11-10/pamyatnik-dostoevskomu-poluchil-novoe-osveschenieВ 2006 году памятник Федору Достоевскому в Дрездене открыли президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.В сентябре 2021 года был открыт памятник молодому Достоевскому у книжного клуба "Достоевский" на улице Воздвиженке в Москве. В ноябре 2021 года памятник Достоевскому был установлен в центре Калининграда. Именем писателя в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других российских городах названы улицы. В декабре 1991 года была открыта станция метро "Достоевская" Петербурге, в 2010 году – в Москве. Вдова писателя Анна Достоевская (1846-1918) после его смерти посвятила себя переизданию книг своего мужа и увековечению его памяти. Скончалась в 1918 году в Ялте, в 1968 году ее прах, согласно последнему желанию, был перезахоронен в могиле Достоевского. От первого брака с Марией Исаевой у писателя не было детей. Во втором браке у Достоевских родились четверо детей, из них двое – старшая Софья и младший Алексей умерли в младенчестве. Дочь Любовь Достоевская (1869-1926) стала писателем, автором книги "Достоевский в изображении его дочери"; скончалась в северной Италии. Сын писателя – Федор Достоевский (1871-1921), окончив юридический и естественный факультеты Дерптского университета, стал крупным специалистом по коневодству. В последние годы жизни, выполняя волю своей матери, продолжал собирать и хранить архив Достоевского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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