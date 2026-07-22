Прощание с актером Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с актером и художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля.
- Дмитрий Поднозов ушел из жизни 20 июля после полугодовой борьбы с онкологическим заболеванием.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Прощание с актером, художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля, сообщил театр.
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"Прощание с Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля в театре, с 10.00 до 14.00. Двери будут открыты для всех, кому хотелось бы попрощаться или просто побыть рядом в это время. После, в 15.30, состоится кремация (по адресу Шафировский проспект, 12)", - говорится на странице театра в соцсети "ВКонтакте".
Театр "Особняк" ранее сообщил, что Поднозов ушел из жизни 20 июля. В театре отметили, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Актер долгое время боролся с раком легких, уточнили РИА Новости в его семье.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". Его фильмография насчитывает более 200 работ.