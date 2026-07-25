Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 25.07.2026 (обновлено: 15:38 25.07.2026)
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым

В Петербурге простились с худруком театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым

© РИА НовостиВ Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с актером и художественным руководителем театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым.
  • Церемония прощания состоялась в драматическом театре "Особняк", кремация запланирована на 15:30 на Шафировском проспекте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с актером, художественным руководителем театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания состоялась в субботу в Санкт-Петербургском драматическом театре "Особняк".
Зал, где стоял гроб с телом Поднозова, был открыт с 10.00 до 14.00. Все это время в театр приходили желающие проститься с актером. Многие пришли с цветами.
© РИА НовостиВ Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
Актера проводили в последний путь аплодисментами.
По информации театра, в 15:30 состоится кремация на Шафировском проспекте.
Театр "Особняк" ранее сообщил, что Поднозов ушел из жизни 20 июля. В театре отметили, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Актер долгое время боролся с раком легких, уточнили РИА Новости в его семье.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". Его фильмография насчитывает более 200 работ.
 
КультураЛенинградДмитрий ПоднозовСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала