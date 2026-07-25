Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с актером и художественным руководителем театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым.
- Церемония прощания состоялась в драматическом театре "Особняк", кремация запланирована на 15:30 на Шафировском проспекте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с актером, художественным руководителем театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания состоялась в субботу в Санкт-Петербургском драматическом театре "Особняк".
Зал, где стоял гроб с телом Поднозова, был открыт с 10.00 до 14.00. Все это время в театр приходили желающие проститься с актером. Многие пришли с цветами.
© РИА НовостиВ Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
© РИА Новости
В Петербурге простились с актером Дмитрием Поднозовым
Актера проводили в последний путь аплодисментами.
По информации театра, в 15:30 состоится кремация на Шафировском проспекте.
Театр "Особняк" ранее сообщил, что Поднозов ушел из жизни 20 июля. В театре отметили, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Актер долгое время боролся с раком легких, уточнили РИА Новости в его семье.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". Его фильмография насчитывает более 200 работ.