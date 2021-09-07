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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/dostoevskiy-1749033500.html
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому
Церемония открытия памятника, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, состоялась у книжного клуба "Достоевский"... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:46
2021-09-07T16:17
культура
федор достоевский
новости культуры
книги
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Церемония открытия памятника, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, состоялась у книжного клуба "Достоевский" на улице Воздвиженке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В торжественном мероприятии принял участие праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на открытие из Санкт-Петербурга."Москва — родной город для Достоевского, можно сказать, что во многих его произведениях Москва представлена "матерью", это можно вычитать между строк. Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и Федора Михайловича изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте мечтаний", — отметил Алексей Достоевский.Бронзовый памятник представляет собой фигуру молодого Федора Михайловича, читающего книгу. Достоевский изображен 25-летним юношей в тот период, когда он решил всецело посвятить себя литературе. В руке писателя — произведение Пушкина "Борис Годунов". 6 июня 1880 года Федор Михайлович читал сцену Пимена из этой трагедии на празднике в Благородном собрании после открытия памятника поэту в Москве.Арт-объект малой архитектурной формы создан скульптором Анастасией Лужиной, выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.
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федор достоевский, новости культуры, книги
15:46 07.09.2021 (обновлено: 16:17 07.09.2021)
 
В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

© пресс-служба книжного клуба "Достоевский"Открытие памятника Федору Достоевскому, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя
Открытие памятника Федору Достоевскому, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя
© пресс-служба книжного клуба "Достоевский"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Церемония открытия памятника, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, состоялась у книжного клуба "Достоевский" на улице Воздвиженке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном мероприятии принял участие праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на открытие из Санкт-Петербурга.
© Пресс-служба книжного клуба "Достоевский"Праправнук писателя Алексей Достоевский на открытие памятника, созданного к 200-летию со дня рождения его великого предка Федора Достоевского
Праправнук писателя Алексей Достоевский на открытие памятника, созданного к 200-летию со дня рождения его великого предка Федора Достоевского
© Пресс-служба книжного клуба "Достоевский"
Праправнук писателя Алексей Достоевский на открытие памятника, созданного к 200-летию со дня рождения его великого предка Федора Достоевского
"Москва — родной город для Достоевского, можно сказать, что во многих его произведениях Москва представлена "матерью", это можно вычитать между строк. Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и Федора Михайловича изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте мечтаний", — отметил Алексей Достоевский.
Бронзовый памятник представляет собой фигуру молодого Федора Михайловича, читающего книгу. Достоевский изображен 25-летним юношей в тот период, когда он решил всецело посвятить себя литературе. В руке писателя — произведение Пушкина "Борис Годунов". 6 июня 1880 года Федор Михайлович читал сцену Пимена из этой трагедии на празднике в Благородном собрании после открытия памятника поэту в Москве.
Арт-объект малой архитектурной формы создан скульптором Анастасией Лужиной, выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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