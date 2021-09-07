https://ria.ru/20210907/dostoevskiy-1749033500.html

В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

В Москве открыли памятник молодому Достоевскому - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

Церемония открытия памятника, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, состоялась у книжного клуба "Достоевский"... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:46

2021-09-07T15:46

2021-09-07T16:17

культура

федор достоевский

новости культуры

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Церемония открытия памятника, посвященного 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, состоялась у книжного клуба "Достоевский" на улице Воздвиженке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В торжественном мероприятии принял участие праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на открытие из Санкт-Петербурга."Москва — родной город для Достоевского, можно сказать, что во многих его произведениях Москва представлена "матерью", это можно вычитать между строк. Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и Федора Михайловича изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте мечтаний", — отметил Алексей Достоевский.Бронзовый памятник представляет собой фигуру молодого Федора Михайловича, читающего книгу. Достоевский изображен 25-летним юношей в тот период, когда он решил всецело посвятить себя литературе. В руке писателя — произведение Пушкина "Борис Годунов". 6 июня 1880 года Федор Михайлович читал сцену Пимена из этой трагедии на празднике в Благородном собрании после открытия памятника поэту в Москве.Арт-объект малой архитектурной формы создан скульптором Анастасией Лужиной, выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина.

https://ria.ru/20210907/knigi-1749026237.html

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федор достоевский, новости культуры, книги