Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский.
- Путин и Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
АСТАНА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Омске подарил президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены казахский ученый Чокан Валиханов и русский писатель Федор Достоевский, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Символичный подарок: Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский", - говорится в сообщении.
Чокан Валиханов - казахский ученый, историк и просветитель. Он стал первым казахским ученым-энциклопедистом, исследовал культуру и географию Сибири, Центральной Азии и Семиречья. Окончил Омский кадетский корпус в 1853 году, где отлично выучил русский язык, восточные языки и проявил талант к рисованию и наукам. Жил в Петербурге, где общался с известными русскими писателями и учеными, в том числе с Достоевским.
Федор Достоевский - русский писатель, мыслитель и философ. Его идеи предсказали многие проблемы XX века и сильно повлияли на мировую литературу и психологию. Связь Достоевского с Казахстаном включает его пятилетнюю ссылку в Семипалатинск (Семей), службу рядовым в батальоне и дружбу с Валихановым.