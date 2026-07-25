Рейтинг@Mail.ru
Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 25.07.2026
Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

Токаев в Омске подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены Чокан Валиханов и Федор Достоевский.
  • Путин и Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
АСТАНА, 25 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Омске подарил президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены казахский ученый Чокан Валиханов и русский писатель Федор Достоевский, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Путин и Токаев провели в субботу двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана за 20 лет
Вчера, 17:30
"Символичный подарок: Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский", - говорится в сообщении.
Чокан Валиханов - казахский ученый, историк и просветитель. Он стал первым казахским ученым-энциклопедистом, исследовал культуру и географию Сибири, Центральной Азии и Семиречья. Окончил Омский кадетский корпус в 1853 году, где отлично выучил русский язык, восточные языки и проявил талант к рисованию и наукам. Жил в Петербурге, где общался с известными русскими писателями и учеными, в том числе с Достоевским.
Федор Достоевский - русский писатель, мыслитель и философ. Его идеи предсказали многие проблемы XX века и сильно повлияли на мировую литературу и психологию. Связь Достоевского с Казахстаном включает его пятилетнюю ссылку в Семипалатинск (Семей), службу рядовым в батальоне и дружбу с Валихановым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана в 2025 году
Вчера, 16:28
 
КазахстанОмскРоссияФедор ДостоевскийВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала