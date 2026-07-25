Токаев подарил Путину картину с Достоевским и Валихановым

Чокан Валиханов - казахский ученый, историк и просветитель. Он стал первым казахским ученым-энциклопедистом, исследовал культуру и географию Сибири, Центральной Азии и Семиречья. Окончил Омский кадетский корпус в 1853 году, где отлично выучил русский язык, восточные языки и проявил талант к рисованию и наукам. Жил в Петербурге, где общался с известными русскими писателями и учеными, в том числе с Достоевским.