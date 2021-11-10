https://ria.ru/20211110/kisida-1758345944.html

Биография Фумио Кисиды

Биография Фумио Кисиды - РИА Новости, 10.11.2021

Биография Фумио Кисиды

Японский государственный деятель Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Хиросиме (Япония). РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:34

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2021-11-10T10:34

справки

хиросима (город)

фумио кисида

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Японский государственный деятель Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в Хиросиме (Япония). В 1982 году окончил юридический факультет Университета Васэда в Токио.В этом же году начал работать в Японском банке долгосрочного кредитования (The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.).В 1987 году стал помощником члена палаты представителей.В 1993 году был в первый раз избран в палату представителей парламента Японии (переизбирался на восьми выборах подряд).В 1999 году – парламентский заместитель министра строительства (второй кабинет Кэйдзо Обути), с 2000 года занимал должность парламентского заместителя министра строительства (кабинет Ёсиро Мори).В 2001 году занял пост вице-министра образования, культуры, спорта, науки и технологий (кабинет Дзюнъитиро Коидзуми).В 2005 году Кисида стал председателем Комитета здравоохранения и труда палаты представителей.В 2007 году – министр по особым поручениям кабинета министров (первый кабинет Синдзо Абэ), отвечал за вопросы Окинавы и северных территорий, научно-технической политики, реформы ограничений и др. В этом же году – министр по особым поручениям кабинета министров (кабинет Ясуо Фукуды).В 2008 году был назначен министром по вопросам продвижения защиты потребителей, а также министром по вопросам освоения космоса (кабинет Ясуо Фукуды).В 2011 году – председатель Комитета Либерально-демократической партии Японии по парламентским делам.С декабря 2012 года по август 2017 года – министр иностранных дел (второй и третий кабинет Синдзо Абэ). После отставки Фумио Кисида возглавил политический совет Либерально-демократической партии Японии. В сентябре 2020 года Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост главы Либерально-демократической партии, но проиграл выборы Ёсихидэ Суге, ставшему премьер-министром страны, набрав 89 голосов против 377. В начале сентября 2021 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии. Кисида заявил о своем желании бороться за пост председателя партии. 29 сентября 2021 года Фумио Кисида был избран главой правящей Либерально-демократической партии Японии.4 октября 2021 года по итогам голосования в обеих палатах японского парламента глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида был избран 100-м премьер-министром Японии. По итогам процедуры в ключевой нижней палате Кисида получил поддержку в 311 из 458 поданных бюллетеней. В состоявшемся затем голосовании в верхней палате голос за него отдали в 141 из 241 поданных бюллетеней. В этот же день император Японии в присутствии прежнего премьер-министра Ёсихидэ Суги и глав двух палат парламента вручил новому премьеру Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально стал главой кабинета министров. 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий, 31 октября состоялись выборы нового состава. По итогам выборов Либерально-демократическая партия получила 261 депутатское место из 465, что дало ей более половины голосов, а также так называемое "абсолютное стабильное большинство".10 ноября 2021 года нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу Либерально-демократической партии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии, за его кандидатуру проголосовали 297 депутатов. Кисида женат, у него трое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, хиросима (город), фумио кисида