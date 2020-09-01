https://ria.ru/20200901/vybory-1576557700.html

Экс-глава МИД Японии Кисида будет участвовать в выборах премьер-министра

Экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, сейчас занимающий пост главы политического совета Либерально-демократической партии, официально заявил о... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:48

2020-09-01T08:48

2020-09-01T09:16

фумио кисида

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 1 сен – РИА Новости.</strong> Экс-министр иностранных дел Японии <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a>, сейчас занимающий пост главы политического совета Либерально-демократической партии, официально заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы партии, сообщило агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank">Киодо.</a>Как ожидается, во вторник свою кандидатуру официально выставит и бывший министр обороны Сигэру Исиба. По различным опросам общественного мнения именно он, а также министр обороны, бывший министр иностранных дел Таро Коно являются наиболее популярными фигурами у соотечественников. В то же время три влиятельных фракции ЛДП, одна из которых является самой многочисленной, заявили о поддержке нынешнего генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги - правой руке уходящего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ. Как ожидается, он официально объявит о своем выдвижении в среду.В политической истории Японии даже за одно последнее десятилетие симпатии рядовых участников опросов далеко не всегда отражали мнение членов Либерально-демократической партии при выборе своего главы. Так, на выборах 2012 года Сигэру Исиба, соперничавший с Синдзо Абэ за пост председателя партии, набрал большинство голосов у рядовых членов партии, но проиграл Абэ по числу голосов у депутатов парламента от ЛДП. В результате главой партии, а после ее победы на парламентских выборах и главой кабинета министров стал Синдзо Абэ.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> в пятницу официально заявил о своем желании уйти в отставку по состоянию здоровья. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки, сопровождается сильными болями. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он вновь стал премьер-министром страны. Срок его пребывания на посту 24 августа превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди японских премьер-министров. Абэ 28 августа заявил, что серьезное лечение, которое потребуется в связи с обострением заболевания, и сама болезнь могут помешать ему полноценно исполнять обязанности премьер-министра.При этом Абэ остался на своем посту до выборов нового главы Либерально-демократической партии, который станет и новым главой кабинета министров. Как ожидается, выборы пройдут в середине сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/kurily-1576520451.html

https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фумио кисида, отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире